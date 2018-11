Lollapalooza 2019: una guía para viajar a Chile o Argentina

El anuncio se hizo esperar. A poco de que termine este 2018, se confirmó el line-up completo del festival Lollapalooza del próximo año en sus ediciones de Argentina y Chile. Kendrick Lamar, Arctic Monkeys y Twenty One Pilots encabezan el extenso cartel de bandas y músicos.

En Argentina, el festival se desarrollará los días 29, 30 y 31 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Puedes llegar a este lugar desde el centro de Buenos Aires en auto o en taxi por la Autopista Panamericana con salida a la avenida Márquez. Si vas en tren toma el Ferrocarril Mitre, ramal a Tigre, desde la estación Retiro hasta la estación San Isidro.

Un pasaje en avión a Buenos Aires, en promedio, cuesta entre US$ 400 y US$ 700 para esas fechas. Los tickets para el evento se pueden comprar a través de la página oficial de Lollapalooza Argentina. La entrada general tiene un precio de 6500 pesos argentinos, que al cambio son casi US$ 180.

En Chile, el festival también se llevará cabo los días 29, 30 y 31 de marzo. La locación será una vez más el Parque O’Higgins de Santiago de Chile. Normalmente, los accesos son por las puertas ubicadas en las avenidas Matta y Tupper.

Por estos días, un boleto de avión a la capital chilena desde Lima cuesta entre US$ 200 y US$ 450. Los tickets para el evento están disponibles en la web de Lollapalooza Chile. Para asistir a los tres días del festival, el valor de la entrada, por ahora, es de 170.000 pesos chilenos, que al cambio son US$ 255. El precio full es de US$ 285.

Si no conocen ninguna de las dos ciudades, recomendamos que se tomen unos días extra para hacer un poco de turismo urbano. Ambos destinos lo ameritan.

A tener en cuenta



Para los festivales, lo que puedes ingresar son mantas, sábanas, toallas, paraguas, coches de bebés, largavistas y celulares. Lo que no podrás ingresar bajo ningún concepto son bebidas y comida, fuegos artificiales, elementos punzantes, drogas, mochilas grandes, envases de metal, latas de aerosol (incluso si son bloqueadores o desodorantes), termos con líquido caliente, alcohol, monopatines, scooters o vehículos personales con motor, coolers y equipos de fotografía y filmación profesionales.



Para mayor información, visita las páginas oficiales de Lollapalooza. (www.lollapaloozaar.com y www.lollapaloozacl.com)