Siempre vamos a necesitar una maleta para viajar y, como buenos viajeros, es fundamental saber escoger un buen equipaje para facilitarnos la tarea de empacar.

Sigue estas recomendaciones para tener la maleta perfecta en tu próximo viaje:

1. Al elegir tu maleta:

- No uses una tan grande para no tener la tentación de llevar cosas extras.

- Piensa en el tipo de viaje que vas a realizar: una blanda es perfecta para recorridos cortos y una dura para rutas más largas o con escalas.

2. Antes de empacar:

- Investiga detalles sobre tu destino como el clima y las actividades que puedes realizar para saber qué necesitarás.

- Averigua si el hotel tiene secador de pelo y plancha para no llevar el tuyo desde casa.

- Compra la versión de viaje de productos como shampoo, jabón y pasta de dientes.

- Documentos y objetos de valor van en la maleta de mano para tenerlos siempre cerca y evitar pérdidas en caso tu equipaje no llegue a destino.

3. Al armar:

- Lleva ropa de colores neutros para tener más alternativas de armar conjuntos con menos prendas.

- Enrolla la vestimenta para aprovechar mejor el espacio

- Coloca los objetos ligeros abajo y los pesados encima en caso de armar una mochila. Así, al cargarla, el peso no recaerá sobre tu espalda.

- Haz una lista de todo lo que tienes, para evitar olvidos.