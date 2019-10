Día Mundial del Turismo | Dice que pasa la mitad de su tiempo viajando. Y con la otra mitad, hace las cosas que no puede hacer por estar de viaje: trámites, pagos de servicios, o visitar a su mamá. Desde hace diecinueve años, Manolo del Castillo conduce el programa ‘Reportaje al Perú’. Allí, normalmente se le ve en medio de paisajes increíbles, de la costa, sierra y selva del país. Pero esta vez lo encontramos en la terraza de su departamento, en Miraflores, con los edificios de esa zona de la ciudad haciendo sombra.

-¿Eres consciente de que tienes el trabajo soñado?

- Sí, definitivamente es el trabajo soñado y pienso seguir teniéndolo hasta que el cuerpo aguante. Quién no quiere viajar, aprender, conocer lugares increíbles y que eso sea lo que te haga subsistir.

- ¿Qué es lo que más rescatas de la experiencia de viajar?

- Considero que es necesario viajar por el bien de nuestra salud física y mental. En este mundo estresante en el que vivimos, debería ser una actividad indispensable. Respiras otro aire, conoces otras realidades y, si vas al interior del país, te sientes más orgulloso de lo nuestro.

- ¿Sueles tener todo planificado o prefieres fluir?

- Con el programa, todo está muy bien planeado. Parece que estoy de vacaciones, pero no es así. Todo tiene que funcionar: el itinerario, los guías, los burros que nos van a transportar… Podría ser improvisado, pero nos arriesgaríamos demasiado.

- Alguna vez dijiste que la mejor manera de conocer el Perú es caminando, ¿por qué?

- Es que me gusta hacer trekking. Puedo estar uno, dos, tres días, o una semana, caminado por la cordillera. Y eso me ha permitido acuñar esa frase, porque así tienes la opción de parar cuando quieras y más opciones para explorar. Es mi forma de viajar preferida porque conoces todo a un ritmo más interesante.

- Cuando haces trekking, ¿el tema de la higiene importa mucho?

- Actualmente existen los medios para que los viajes de trekking sean más confortables. Pero bueno, a veces no están al alcance de todos. El que hace este tipo de recorridos sabe que va a estar un poco resinoso (risas).

- Hay que olvidarse de las comodidades.

-Por supuesto. Yo, por ejemplo, no llevo una silla portátil para sentarme cada vez que me canso. Lo hago en el piso nomás. Hay que sentir la naturaleza y olvidarnos del confort. Eso ya lo tenemos en la ciudad, en mayor o menor medida.

- ¿Cómo te preparas físicamente para esos viajes de largo aliento?

- Tengo cincuenta años y felizmente estoy sano. Cuando estoy en Lima, corro. Aparte tengo la suerte de que genéticamente estoy predispuesto para aguantar la altura. El resto del grupo con el que normalmente viajo, sufre más que yo. Puedo estar a cuatro mil metros saltando, corriendo y sin estar abrigado. Las montañas son mi hábitat.

- ¿Hay algún objeto que para ti es indispensable llevar?

- Tengo un amuleto que me lo regaló un brujo hace más de trece años para que me cuide. Así que lo llevo al mar, al desierto o la nieve. A veces lo hago aparecer en el programa para poner un poco de chispa. Es casi un personaje.

-¿Qué recomendarías para hacer un viaje como mochilero?

-No llevar cosas inservibles. Todos cometemos ese error, yo lo he hecho en más de una ocasión. Pero conforme uno vive las experiencias, aprende. Solo hay que llevar una mochila ligera con lo necesario. Y también la ropa adecuada.

- Durante tus viajes debes haber vivido momentos complicados, ¿recuerdas alguno en especial?

- Aunque se planifica todo, por ahí hay cosas que se nos escapan de las manos. Una vez estuvimos haciendo trekking con unas llamas de carga, y se nos escaparon de noche y no teníamos dónde dormir. Felizmente las encontramos después de muchas horas… También nos hemos chocado con la camioneta, nos hemos olvidado de las baterías de las cámaras y, bueno, no toda la comida que ven en el programa es rica.

-¿Qué es lo más difícil de tu trabajo?

- Lo difícil es que dejas de lado ciertas cosas en tu vida cotidiana. Yo vivo solo ahorita, pero antes estuve casado. No me divorcié por el programa, pero tener una pareja estable es bien fregado. Es difícil que te aguanten que estés una semana sí, y otra no. Por un lado tus patas te dicen qué buena vida, pero llegas a tu casa y nadie te recibe. Nadie te dice vamos a comer. O no tienes a quién traerle un regalo, llámese hijo, novia, o qué se yo.

-¿Es algo que te preocupa?

-No, no. Lo que digo es simplemente un hecho objetivo. Prefiero mi vida tal y como está estos momentos. Si me preguntas, ¿dejarías tu trabajo por tener eso? Diría no, para nada. Me encanta cómo llevo las cosas ahora. //

El dato: ‘Reportaje al Perú’ se estrena todos los domingos a las 6:00 pm. a través de canal 7 (Tv Perú). Se repite los jueves a las 10:00 pm.