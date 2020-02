A pocos días de despedir las vacaciones, te proponemos una serie de lugares para pasar un divertido momento en familia.

DINOWORLD

¿Se imaginan la era jurásica? En este restaurante temático y campestre, ubicado en la avenida Fernando Resuche 401 (Pachacámac), retrocederán en el tiempo de manera lúdica. Ni bien lleguen, se toparán con la caja fósil, que los convertirá en paleontólogos. Allí, descubrirán juntos distintas especies de dinosaurios. El entretenimiento también está asegurado con juegos inflables, mallas saltarinas y una piscina gigante llena de pelotas. Por cierto, los sábados y domingos de 2 p.m. a 3 p.m. se realiza el Dinoshow: un dinosaurio raptor (muñeco mecatrónico) de 2 m de alto y 4 m de largo sale de su jaula, camina e interactúa con todos. Esos días, además, hay un taller de cerámica (S/15) y paseo en dinocars (tres vueltas por S/6).

El restaurante Dinoworld tiene el servicio ‘all you can eat’ o ‘come todo lo que puedas’. Es decir, una barra libre de pollo a la brasa, papas y ensalada, cuyo horario es el mismo del local: de miércoles a domingo de 12:30 m. a 5:30 p.m. ¿El precio de las entradas? S/50 adultos y niños S/40 de miércoles a viernes. Los fines de semana y feriados, en cambio, la tarifa es S/65 y S/55, respectivamente.

XTREME PERÚ

Este divertido parque de juegos extremos pone a prueba las destrezas físicas de chicos y grandes en un ambiente seguro, en la avenida Miramar lote 17 D, Pantanos de Villa, Chorrillos. ¿Uno de los atractivos más solicitados? Sin duda, el canopy. Personas a partir de ocho años pueden desplazarse de un punto a otro a través de un cable de 160 m de largo, ubicado a 22 m de altura, a una velocidad de 22 km por hora. Desde allí tendrán una fantástica panorámica del parque. Por otro lado, el reto aéreo no se queda atrás. Los jugadores, suspendidos a 7 m del suelo, deben pasar por cuatro puentes colgantes con la ayuda de arneses. ¡Emoción pura! Y para quienes adoran trepar, la palestra resulta perfecta. Los menores escalan una pared de 8 m de alto; los adultos, una de 20 m. Todos utilizan arnés. Por último, el circuito extremo. Se trata de escalar, saltar, rodar, rampar. En conclusión: desafiar los límites. Inténtenlo, no se arrepentirán. ¿Y los más pequeños? Xtreme Perú también cuenta con juegos para niños de 1 a 5 años. Por ejemplo, toboganes inflables, la zona baby xtreme (piscinas de pelotas) y cama saltarina. La entrada al parque cuesta S/5. Sin embargo, para vivir las experiencias mencionadas se debe adquirir una pulsera que oscila entre S/40 y S/120, dependiendo de la cantidad de actividades a realizar. Abre sábados y domingos de 11 a.m. a 6 p.m.

ODYSSEY

Sientan la adrenalina que produce una montaña rusa, gracias a la realidad virtual. En Odyssey, los visores y la tecnología de última generación transportan a universos increíbles. Así, disfruten de Colossus y su caída de 150 m; o de Maxflight, que gira 360°. A los más pequeños les fascinará el Mundo Dinosaurio. En el safari jurásico se toparán con velociraptores y volarán con un pterodáctilo. Tampoco pueden perderse el encuentro con el gran T-Rex, las carreras en el mundo de juguetes gigante ni la mágica experiencia del zoológico intergaláctico. ¿Un poco de suspenso? Entonces, pregunten por Aventura Zombie. Estos temibles personajes intentarán atraparlos. Las atracciones son para mayores de cinco años y valen desde S/15. ¿Dónde? En Mega Plaza Independencia y Open Plaza Angamos (a diario, de 1 p.m. a 10 p.m.). En provincias está en el centro comercial Real Plaza de Trujillo y del Cusco.

LAGUNA AZUL

Estos días tan calurosos provoca un chapuzón. Y qué mejor que en este parque acuático. Las dos piscinas de niños tienen hongos que sirven como duchas y toboganes de diferentes tamaños. La de adultos, en cambio, posee un tobogán con efecto torbellino (tras varios giros saldrás despedido a toda velocidad) y uno de 9 m (para llegar a la cima tendrás que subir tres pisos). Por otra parte, los domingos hay conciertos en vivo.

Si hablamos de gastronomía, el restaurante Punto Ají prepara platos marinos desde S/20. El parque se encuentra en la avenida Industrial 3652, Independencia (a la espalda del Megaplaza). Horario: de lunes a domingo de 10 a.m. a 6 p.m. Boletos: S/5 para niños de 4 a 9 años y S/15 para mayores de 10 años. Los domingos y feriados la tarifa para el último grupo es S/20.

KOCHAWASI

Desde hace más de 15 años, promete un ambiente ameno y refrescante para gozar del sol sin salir de la ciudad. Además de las dos piscinas para niños y la de adultos, tiene un llamativo parque acuático lleno de túneles y toboganes de diferentes tamaños. El más grande mide 15 m.

Cuando el hambre asome, acudan al restaurante campestre. Un cebiche de pescado vale S/32, y el dúo marino (cebiche + chicharrón) S/36. En el menú también resaltan la trucha frita y 1/4 de pollo a la brasa a S/20 cada uno. Acompaña cualquier platillo con una cerveza de 630 ml por S/9. Kochawasi solo abre en temporada de verano; es decir, hasta finales de marzo. ¿Horario? Todos los días de 9 a.m. a 6 p.m. Entradas: S/20 de lunes a viernes y S/25 los sábados y domingos. Eso sí, los niños hasta 1 m de alto ingresan gratis. Dirección: avenida Trapiche Lt. 4, Comas.

El dato: la forma más sencilla de llegar a Kochawasi es con el Metropolitano. Dirígete a la estación Naranjal y, allí, toma el alimentador de la ruta Trapiche. Debes bajar en el paradero El Álamo.

¿Cumples años? Presenta tu DNI en Kochawasi y entra gratis.

MÁS OPCIONES:

Parque de la imaginación

Es un escenario para divertirse y aprender. Hay una exhibición de dinosaurios, safari en tren, camas de clavos, carros chocones y más. ¿Dónde? En la avenida José de la Riva Agüero cuadra 8 s/n, San Miguel.

Granja El arriero

Interactúen con los animales en un ambiente campestre. Cuenta con estaciones de aves, conejos y mamíferos, como llamas, cabras y ovejas. Además de una laguna habitada por patos y gansos, y la granja BB, donde podrán acariciar terneros y pollos. También accedan a un paseo en carreta. Se ubica en la avenida Manuel Valle Mz. H, Lt. 3, Pachacámac.

La Granja Villa

Entreténganse en su pequeño zoológico, la piscina con olas y los juegos mecánicos. ¿Cuánto cuesta? S/65 (niños y adultos) y puedes disfrutar de todas las atracciones.

*Fotos: Alessandro Currarino y cortesía de los centros.

