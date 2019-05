San Isidro: un paseo por la emblemática avenida Conquistadores | FOTOS

Por: Christian Reto



Desde la apertura del histórico restaurante del fallecido chef Toshiro Konishi, la avenida Conquistadores, en San Isidro, ha acogido a la comida nikkéi. Así, en el número 137, destaca Aida Sushi Bar Cultural, que sigue la tradición, pero con un aura juvenil. Prueba el chupe ramen (S/24) u opta por ofertas como el sushi break (15 cortes más bebida por S/25) o el Happy Hour Makis (24 cortes por S/35). En la siguiente cuadra (No 238) se ubica el minimarket Super Nikkéi, de productos nipones. Un espacio 100% oriental.

Otra opción es MoAn Caffé, en la cuadra tres. La especialidad son las pastas y su menú de almuerzo (ensalada, lasagna y postre) cuesta S/28. Las pizzas valen desde S/25; la copa de vino, S/15. Aunque abre todos los días, sugerimos que vayas un miércoles. Sucede que a las 8 p.m. hay clases de tango (S/45) con los maestros Ariel y Adriana.

Como el sol no se va (y así lo hiciera) las heladerías no dejan de estar de moda, y menos en Conquistadores. Detrás de la Cremería Toscana (No 325), de onda vintage, se encuentra el chef italiano Andrea Giuntoli. Cuentan con 30 sabores como pistacho, lúcuma, frutos del bosque o melón. La porción de dos sabores: S/9. El litro de helado va por S/55. Otra alternativa es Coconube, en la cuadra 10. Se trata de un local self service que ofrece 10 sabores (mango, arroz con leche, piña golden) y 50 toppings (frutas, cereales, jaleas). La venta es al peso (S/8 por 100 gr).

Para deleitar otros sentidos están la galería y tienda de arte Tessor, de Elena Testino y Rosario Orjeda (entre las cuadras 4 y 5, en la calle Ernesto Plascencia), y La Galería, de arte contemporáneo (entre la 6 y 7, en la calle Conde de la Monclova). También verás tiendas indie de ropa, accesorios y calzado para mujer. ¿Ejemplos? Fascino La Galería (No 527), que trabaja con firmas independientes como ADC, Oh Zsa Zsa, Half Naked, Emma Bellini, entre otras. Por su parte, V Elemento Store (No 764), igualmente de corte indie, maneja las marcas Paulina, Mina, Atempo, Luma, Daikiri.

Por último, planes nocturnos. En la cuadra cinco te toparás con Garage Restobar, en cuya carta aparecen celebridades de la talla de Marilyn Monroe, Yma Súmac y Pedro Infante. Brinda con mojitos o chilcanos por S/20 y S/25, respectivamente. Por cierto, hay Happy Hour desde las 6 p.m. hasta las 10 p.m. Si decides hacer un recorrido de bares, tu siguiente parada debe ser Bitter Cocktail Club (No 556). A este pub, que te transportará a los años 30, ingresas solo con contraseña (disponible en sus redes). Allí aconsejamos pedir el negroni añejado en barricas de roble francés, las empanadas de estilo argentino o la hamburguesa de cecina. Precio promedio: S/80 por persona.