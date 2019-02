7 de los mejores bares en Miraflores para el after office

Después de una gran semana de labores no hay mejor forma de liberarte del estrés que con unas copas en compañía de tus compañeros de trabajo. Si ya quedaste con ellos, pero todavía no saben a dónde ir, en esta nota te proponemos siete bares en Miraflores para un after office memorable.



En este distrito encontrarás bares para todos los gustos, con tragos y temáticas diversas, perfectos para desconectar por un momento de la rutina diaria y divertirte entre amigos.

Recorre la galería que acompaña esta nota y anímate por alguno de estos bares de Miraflores.