Inicia tu visita en la Plaza de Armas de Tarapoto, donde podrás captar tu primera postal: mototaxis desplazándose a toda velocidad. Alrededor de este lugar encontrarás las oficinas de operadores turísticos de la región. Arma tu ruta conversando con ellos o con los pobladores locales, que son muy amables con los viajeros.

Una buena idea es empezar combatiendo el calor con un refrescante baño en medio de la naturaleza. Dirígete a las cataratas de Ahuashiyacu, ubicadas a 30 minutos de Tarapoto, y que tienen una caída de agua de 15 metros de altura. Para llegar deberás caminar 20 minutos desde el pueblo de La Banda de Shilcayo (km 14 de la carretera Tarapoto-Yurimaguas) y pagar una entrada de S/6. Hay tours de 3 horas, desde Tarapoto, que cobran cerca de S/35 persona.

También puedes ir en un tour full day que cuesta cerca de S/65. Anímate a pasear en bote o en una moto naútica por aproximadamente S/70, o practica canopy en la zona de El Caño o Dos de Mayo, muy cerca de la laguna. Te recomendamos no dejar de probar la comida en uno de los restaurantes típicos de la zona. En el Tucan Suites y Pumarinri encontrarás opciones como esta.

Rutas naturales

¿Sabías que el mayor vivero de orquídeas del Perú queda en este destino? El orquideario de Tarapoto tiene 7 hectáreas y más de 3.000 especies, y está ubicado en la carretera hacia La Banda de Shilcayo. Las entradas van desde S/1 hasta S/10, dependiendo de si el visitante es un niño, estudiante o adulto. Para más información, puedes llamar al 9427-01994.

Conoce además la Tabacalera del Oriente, la única fábrica de puros del Perú, y aprende su proceso de fabricación artesanal. Puedes visitarla de lunes a viernes entre las 8 a.m. y 12 p.m. Otra opción dentro de Tarapoto es conocer la fábrica de chocolates Orquídea (en el jirón Santa Mónica 200), a donde llegarás en mototaxi por S/3 desde el centro. La entrada cuesta S/6 y no se permite el ingreso en shorts ni en sandalias para no contaminar el proceso de producción de los chocolates.

Gastronomía

Anímate a probar el pucalomo, un brebaje local, y visita el Museo Étnico (S/2,50). Come en el restaurante El Mirador para disfrutar de las mejores vistas de Lamas. Antes de partir, ingresa al pintoresco castillo de estilo medieval que fue mandado a construir por un italiano. La entrada general es de S/6.

Otra plan que no tiene pierde es el distrito de Sauce, donde se ubica la Laguna Azul. Hospédate en El Sauce Resort, que tiene una vista privilegiada de la laguna y donde encontrarás habitaciones dobles desde S/370 la noche. La laguna se encuentra a 2 horas de Tarapoto y puedes llegar en mototaxi (S/6) hasta la localidad de La Banda de Shilcayo y, desde allí, tomar un colectivo (entre S/12 y S/15 por persona).

¿Cómo llegar?

- En avión. Vuelos directos en LATAM, Viva Air y Sky Airline desde US$60.

- En bus. Salidas desde Lima en Movil Bus, Civa y Tepsa. El viaje dura cerca de 22 horas. Precios a partir de S/110.