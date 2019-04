Vendieron su auto y electrodomésticos para cumplir el sueño de viajar por el mundo [FOTOS]

Empezó como una idea loca de enamorados en el 2010-, pero el tiempo les dio la razón que era lo que necesitaban como pareja para ser felices: viajar por el mundo en busca de experiencias nuevas. Un objetivo nada sencillo, pero que los peruanos Giannina Rocha (33 años) y Christian Choy (37 años), han podido cumplir a base de esfuerzo y sacrificio. Por ello, no dudaron en dejar sus trabajos para tener más tiempo en planear sus viajes, así como vender su auto o regalos de boda, a fin de alargar su aventura alrededor del mundo. Como dicen, el que no arriesga, no gana (ni viaja).



-¿Qué los motivó a renunciar a sus trabajos para empezar la aventura de vivir viajando?



Habiendo trabajado en promedio 10 años en empresas, preferimos decir que hicimos una pausa a lo que veníamos haciendo. Y la motivación principal fue estar más tiempos juntos. Nos casamos y nos fuimos de luna de miel por 30 días. Terminó y volvimos a la rutina de cada uno irse a su oficina y nos chocó el cambio. Sabemos que es algo normal pero solo vernos por las noches y los fines de semana, cansados, y muchas veces estresados, nos impulsó a buscar estudiar algo nuevo en el extranjero y así aprovechar para viajar. En el camino el blog -"Viajar de a 2"- empezó a crecer y nos permitió alargar la aventura.



-¿Cómo tomaron sus familiares esta decisión?



Cuando empezamos a vivir viajando teníamos 31 y 35 años de edad y 2 años de casados, así que ya habíamos salido de nuestras casas y estábamos muy independientes en ese sentido. Les dio pena claro, porque no nos iban a ver tan seguido y esa hasta ahora es la parte más difícil para nosotros estando lejos, extrañar a familia y amigos. Pero por otro lado estaban felices de que podamos cumplir el sueño de viajar juntos.



-Entonces, son blogueros de viajes 24/7



Sí, desde hace dos años y medio.



-¿Qué ha sido lo más complicado de viajar juntos?



Son nueve años viajando juntos, pero empezamos con trabajos de oficina y viajábamos nuestros 30 días de vacaciones. En el 2017 empezamos a viajar a tiempo completo. Antes lo difícil era ponernos de acuerdo en un itinerario que combine actividades que nos gusten a ambos y otras que complazcan gustos que de repente eran para uno pero no para el otro, ahora ya encontramos el balance.



Hoy en día, lo complicado es que no estamos de vacaciones como antes, si no que trabajamos en contenido mientras viajamos y en ocasiones en campañas para empresas.

-¿Cómo financian sus viajes?



Es una combinación de mucha organización y malabares que hacemos desde que empezamos a vivir viajando.



Los principales factores en un inicio fueron los ahorros, cuando arrancamos teníamos entre 8 y 12 años de vida laboral entonces teníamos buen colchón. También vendimos el auto, electrodomésticos y hasta ropa que ya no íbamos a necesitar. Eso nos daba para un año, pero lo pudimos prolongar porque gracias al blog trabajamos con empresas que auspician parte de nuestros viajes o nos contratan para trabajar en campañas promocionales.



-Una comunicadora y un ingeniero en ruta, ¿qué tan diferentes son como viajeros y cómo se complementan?



Como personas somos diferentes pero como viajeros muy parecidos. Yo (Gianni) soy acelerada y de tomar decisiones rápidas, y el Chino más pausado y analítico. Coincidimos mucho, nuestros destinos preferidos son principalmente de naturaleza, encuentros con animales (en su hábitat) y playas.



-¿Tienen la cuenta exacta de todos los destinos que han visitado? ¿Qué lugar los marcó cómo pareja?



Exacta no, alguna vez nos regalaron uno de esos mapas para rascar y aprovechamos para contar. Sabemos que hemos pisado más de 50 países y probablemente más de 200 destinos.



Son varios los lugares que han dejado su huella. Uno fue el primer viaje largo y fuera de América por nuestra luna de miel a la Polinesia Francesa y Nueva Zelanda. Nos gustó tanto Nueva Zelanda que hasta pensamos volver para quedarnos a vivir, y ahí empezó la idea de vivir una temporada juntos fuera del Perú. Y Barcelona porque es el destino donde se concretó ese sueño, donde pasamos más meses juntos y empezamos a darle con fuerza al blog.



-Si tendrían que elegir solo cinco rincones del mundo para un viaje pareja, ¿cuáles serían y por qué?



-Roatán en Honduras, las playas son preciosas y no muy tocadas, y aunque sea hasta cuando fuimos en el 2013, muy íntimo, a menos que caigas en el día en que llegan los cruceros y se llena de gente.



-La costa Pacífico de Costa Rica, porque tiene infinidad de playas para hacer roadtrip y parar donde te provoque, playas con olas o tipo piscina, hay pueblitos lindos, bosques, volcanes, encuentros con animales, los locales son muy amables y el ambiente tranquilo.



-Sicilia en Italia, Plazas antiguas, las típicas casitas con la ropa colgando, restaurantes pequeños y además se come delicioso. Hay playas preciosas y si les gusta la aventura pueden combinar con volcanes.



-Hallstatt en Austria. Es un pueblo salido de un cuento, casitas de colores claros con techos y balcones de madera, rodeado de lagos y con vista a los alpes.



-Islas de la Polinesia Francesa, por su gente y tradiciones, playas de ensueño rodeadas de vegetación y volcanes. Y un crucero entre islas (además de ser una forma económica de recorrerlo) te dará vistas espectaculares desde el balcón todos los días.



-¿Y en Perú?



-Valle Sagrado en Cusco, siempre está rodeado de verde y se siente la buena energía de Cusco sin estar atiborrado de gente. Hay hoteles boutique y de lujo preciosos con paisajes que parecen pintados.



-Laguna azul en Tarapoto, que combina un lugar con mucha calma y actividades divertidas en la Laguna, que por ratos se vuelve un espejo de las nubes.



-Isla Suasi en Puno, muy íntimo, tiene sólo un hotel en toda la isla y está llena de flores y pajaritos. Se puede ver tanto el amanecer como el atardecer salir del lago Titicaca, espectacular.



-Playas de Tumbes, para plan playa y por si no te gusta el mar tan heladito como en el sur. Para relajar y comer delicioso.



-Paracas, la tranquilidad de su bahía y dunas en contraste con las opciones de aventura lo hacen un destino muy completo para parejas.



-Viajar tanto tiempo juntos en algún momento debe ser estresante, ¿cómo hacen para darse un espacio?



Cuando nos toca trabajar en la computadora cada uno anda en su mundo, nos consultamos cosas pero ahí es un pequeño espacio donde nos “separamos”. También a veces nos provoca hacer deporte a distintas horas y pues cada uno va cuando le provoque al gimnasio/piscina del hotel o a correr.



-¿Cómo se ponen de acuerdo a la hora de elegir un destino de vacaciones?



Tenemos en mente una lista de destinos deseados y cuando vemos una oferta de vuelo o que coincida con un evento que queramos ir (cómo un concierto o evento deportivo) decidimos al toque. Y a partir de ahí, armamos la ruta incluyendo otros destinos cercanos.



Se cumple esa idea de que es más económico viajar en pareja.

En algunos casos sí, porque hay muchos gastos que se pueden compartir como hotel y transporte. Y en comida, hay veces que hemos compartido un menú entre 2, de esos que son bien servidos y con varios platos.



-A la hora de definir el presupuesto de viaje, ¿cuál es el secreto para que una pareja no exceda en gastos?



Básicamente priorizar lo que es más importante para cada uno dentro del viaje y procurar no gastar en otras cosas. Sin ser muy herméticos en eso, porque tampoco es la idea que el viaje sea algo estresante.

Por ejemplo, nosotros antes nos llevábamos muchos souvenirs, sin embargo ahora que viajamos constantemente, nuestra prioridad son las experiencias.



-Al ver sus videos y fotografías cualquiera pensaría que nunca descansan, ¿qué es lo que más le gusta de ser blogueros?



Es cierto, siempre estamos haciendo algo: desde planificando y coordinando un siguiente destino o trabajando en el contenido que publicamos diariamente. Y durante el viaje, todo eso más producir el contenido en casa destino, lo cual significa que a veces madrugamos.



Lo que más nos gusta de lo que hacemos, además de pasar mucho tiempo juntos, es la gente que conocemos en el camino.

Y ver como por nuestro blog o redes, nuestras recomendaciones ayudan a viajeros como nosotros, también el cariño de nuestros seguidores es muy lindo y nos motiva a seguir, es como una gran familia viajera.

Dato:

Sigue los viajes de Giannina Rocha y Christian Choy, ingresando a cuenta de Instagram y canal de Youtube "Viajar de a 2".