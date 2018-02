Cuatro lugares geniales para redescubrir Lima de noche

No importa si naciste aquí o llevas años viviendo en la capital. Siempre hay algo diferente por vivir y experimentar. Esta vez te llevamos a un recorrido imperdible por una Lima nocturna. El arte, el suspenso y la historia se combinan en estos lugares ideales para ir después del trabajo.



Con estos recorridos nocturnos ya no tendrás excusas para decir que en Lima no hay nada que hacer. Podrás visitar desde catacumbas o cementerios hasta disfrutar de un colorido show de luces y fuentes de agua. Las opciones son variadas y para todos los gustos. La idea no solo es disfrutar de la noche de Lima, sino aprender también de su rica historia.



Dale play al video que acompaña la nota y conoce más de estos imperdibles planes nocturnos para pasarla bien en Lima.