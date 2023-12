Si sueñas con viajar al Caribe en estas vacaciones, pero buscas un destino poco convencional, te propongo Curazao: la isla neerlandesa, vecina de Aruba y Bonaire, posee más de 35 playas espectaculares que están consideradas entre las mejores del mundo por la revista Viajes National Geographic (y por quien escribe, que ha viajado a comprobarlo).

Willemstad es la capital de Curazao, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. (Foto: Milagros Vera Colens / Checklist Viajero)

¡Bienvenidos al paraíso!

Me he despertado mirando un mar turquesa que parece sacado de una revista. Estoy en el Sunscape Curacao Resort, un hotel con servicio todo incluido que cuenta con habitaciones convencionales y suites equipadas con cocina, sala de estar y por supuesto, vista al océano. Es mi primer amanecer en Curazao, la isla de solo 450 kilómetros cuadrados ubicada en el Caribe sur, y siento que la vida no puede ser mejor.

En mis primeras horas en este destino no solo he gozado de la piscina y playa privadas del resort, sino también de las actividades de entretenimiento que van desde las lecciones de baile hasta la música en vivo y el cine a orillas del mar. La bienvenida oficial me la da Héctor Quiroz, director asociado de Ventas para los hoteles Sunscape Curacao, Dreams Curacao y Zoëtry Curacao, un mexicano que se confiesa impresionado -como yo- “ante tanta belleza natural, poco conocida por el público latinoamericano”.

Mejores precios de alojamiento encuentras entre septiembre y diciembre, según Kayak. (Foto: Sunscape Curacao Resort)

Playas imperdibles

Aunque la isla ofrece múltiples planes, comenzamos por conocer sus playas: Kenepa Grandi y Kenepa Chiki destacan por su belleza y popularidad. A diferencia de Grote Knip y Kleine Knip, igual de hermosas, pero desiertas. Una playa idónea para quienes buscan festejar a orillas del mar es Mambo Beach. DJ, cantantes de reggae y shows en vivo son cosa de todos los días. Además, a unos pasos se han instalado galerías, restaurantes y bares con mucha onda.

En el Parque Nacional Shete Boka las olas revientan sobre las rocas, hay cuevas con estalactitas y estalagmitas, así como arenales donde tres especies de tortugas depositan sus huevos. Ahora que si lo que buscas es nadar con estos reptiles debes ir a Playa Piscado.

Hay actividades acuáticas y excursiones guiadas desde US$10. (Foto: Oficina de Turismo de Curazao)

Tesoros submarinos

Tugboat es la mejor playa para iniciarse en el esnórquel. Si bien es una actividad fácil, se necesita de mucha seguridad y un buen guía. Como Mayrond Van Lamoen de la agencia Myronchi Trip, un buceador avanzado y certificado PADI que habla papiamento (idioma local), inglés, holandés y español.

A orillas del mar me brinda los equipos y me enseña cómo colocarse la boquilla entre los dientes y sobre los labios, cómo respirar por la boca y las señales de seguridad con las que nos comunicamos bajo el agua. Minutos más tarde estoy lista para la inmersión, aunque no imagino el ecosistema increíble que encuentro: impresionantes corales, peces coloridos y hasta un barco que lleva unos 30 años bajo el agua. Simplemente espectacular.

Arrecifes de coral y múltiples especies de peces te esperan bajo el agua. (Foto: Oficina de Turismo de Curazao)

Lo mejor es que en esta isla existen 70 puntos para practicar esnórquel y buceo, con naufragios que parecen de película. Lugares donde, según Van Lamoen, “se puede observar el 80% de las especies de peces que hay en la costa Caribe, además de una barrera coralina con variedades de corales en extinción”.

Como en este destino no existe oleaje, fuertes corrientes ni una temperatura baja del mar, solo debes considerar que entre los meses de abril y octubre hay mejor visibilidad bajo el agua. Si te apetece otro deporte, elige entre stand up paddle, kitesurf, windsurf o yoga junto al mar.

Disfruta como un local, conoce su cultura y prueba curiosas recetas con iguana o cactus. (Foto: Oficina de Turismo de Curazao)

Ciudad patrimonio

Aunque dan ganas de quedarse por siempre, lo ideal es viajar a Curazao por unos 5 días. De esa forma se le puede dar una buena mirada al destino y hasta aprovechar para conocer dos propuestas hoteleras. El Mangrove Beach Corendon Curacao All-Inclusive Resort, Curio by Hilton es un 5 estrellas con todo incluido que me recibió durante la segunda parte de mi estancia.

Al llegar salta a la vista un espectacular parque acuático rodeado de manglares que este resort ha diseñado para engreír a los pequeños de casa. Aunque mi lugar favorito ha sido su playa. De aguas mansas, con un columpio en medio del mar y un bar sobre la arena. También hay dos piscinas para adultos, restaurantes que sirven carnes, pastas, sushi y buffet, así como barras con exclusivas marcas para brindar por esta experiencia memorable.

El Mangrove Beach Corendon está entre los 5 mejores hoteles de 5 estrellas en Curazao según Tripadvisor. (Foto: Mangrove Beach Corendon Curacao All-Inclusive Resort, Curio by Hilton)

Desde el hotel he salido a caminar hacia el Handelskade, el spot con casitas de colores que te hace pensar que estás en la ciudad de Ámsterdam. El puente flotante Queen Emma es una proeza de la ingeniería que se abre para dar paso a las embarcaciones grandes. Cruzarlo es obligado. Si lo encuentras cerrado para el tránsito peatonal, puedes tomar un ferry gratuito y así llegar a la Otrobanda, el barrio artístico de Curazao.

¿Cuál es la mejor temporada para viajar a Curazao?

Siempre. El clima en Curazao es cálido durante todo el año. La temperatura promedio varía entre los 27° C y 30° C, así que puedes agendar tu viaje cuando quieras. Cabe indicar que de diciembre a abril no llueve y la humedad es menor que en el verano, de junio a agosto.

En Willemstad, no te pierdas el puente flotante Queen Emma y la zona comercial de Punda. (Foto: Oficina de Turismo de Curazao)

Otro punto a favor de la isla es que se encuentra fuera del cinturón de huracanes. Por lo que no es riesgoso viajar de junio a noviembre, cuando El Caribe se ve amenazado por este fenómeno natural. Ahora que sabes todo lo que puedes hacer en Curazao, solo tienes que pedir vacaciones y viajar al paraíso.

A tener en cuenta Requisitos para ingresar a Curazao Los peruanos no necesitamos visa para ingresar a Curazao. Solo es obligatorio contar con el pasaporte vigente, el certificado internacional de la vacuna contra la fiebre amarilla y la Tarjeta de Inmigración que se llena en línea por medio de este link. (https://dicardcuracao.com/dicard)

¿Cómo llegar?

Las aerolíneas Avianca y Copa Airlines conectan Lima con Curazao, haciendo una escala en Colombia y Panamá respectivamente. Desde Bogotá, la aerolínea de bajo costo Wingo ofrece vuelos directos a precios bajos.

¿Dónde dormir?

Sunscape Curacao Resort está a unos 20 minutos en auto del aeropuerto y a 10 del centro de Willemstad. Cuenta con más de 300 habitaciones estándar y suites con vista al mar o a los jardines de la propiedad. Mangrove Beach Corendon Curacao All-Inclusive Resort, Curio by Hilton posee un parque acuático, 5 restaurantes temáticos, 3 bares y servicio ilimitado a la habitación con un costo adicional.