Descubre la aerolínea más antigua del mundo y su tradición de regalar casas de cerámica a sus pasajeros

Existen más de 10 mil kilómetros entre Lima y Ámsterdam, una distancia que se recorre en unas doce horas. Sin embargo, puede sentirse mucho más corta cuando el destino promete paisajes de cuento y una atmósfera vibrante.

Viajamos con KLM, la aerolínea más antigua del mundo, que celebra 106 años recorriendo el cielo y que, además, es la única que ofrece vuelos directos desde el Perú hacia Ámsterdam. El trayecto puede ser largo si no se cuenta con la comodidad adecuada, pero KLM ofrece una alternativa pensada para quienes desean viajar más cómodos sin gastar tanto: Premium Comfort, una cabina que combina los lujos de business class con un precio más accesible.

Esta clase intermedia se ubica en una cabina exclusiva y ofrece ventajas como check in prioritario y embarque rápido. Ya en el avión, los asientos cuentan con una reclinación de 20 cm (frente a los 12,5 cm de clase económica), mayor espacio entre pasajeros, puertos de carga para celulares y un menú que incluye hasta tres platos, acompañados por vinos y licores seleccionados. En el vuelo de ida, por ejemplo, fuimos recibidos con un menú inspirado en la gastronomía peruana: carne de res a la parrilla en salsa anticuchera.

Premium Comfort es el nombre que KLM da a su clase turista premium. Los asientos son más amplios y acolchados. Además, con una pantalla de entretenimiento más grande que la cabina económica. (Foto: Cortesía de KLM)

Una bebida, algunas películas y varias horas después, aterrizamos en un destino soñado. Entre las ciudades europeas más visitadas por los peruanos destacan Madrid, París y Roma. Ámsterdam, en cambio, sigue siendo una incógnita para muchos. Sin embargo, para quienes buscan una arquitectura exquisita, una vasta oferta cultural y un estilo de vida sostenible y moderno, la deslumbrante “Venecia del Norte” se convierte en un infaltable dentro del plan de viaje por Europa. Navegar sus más de 100 km de canales, recorrerla en bicicleta o visitar sus museos más emblemáticos es, sin duda, una experiencia muy recomendable.

Una historia en miniatura

A tan solo una hora de Ámsterdam en auto, se encuentra Leiden, nuestro destino final en este viaje. Con más de mil años de historia, la ciudad se despliega entre canales y calles empedradas que conservan el encanto de su pasado medieval. Esta ciudad resistió un asedio español en el siglo XVI, un episodio que marcó su identidad y que conmemoran cada mes de octubre.

Conocida como la “pequeña Ámsterdam”, esta ciudad fue elegida por KLM como el centro de celebración de su aniversario 106, ya que alberga la nueva casa seleccionada por la aerolínea , protagonista de su particular tradición. Desde 1950, la compañía escoge una casa emblemática de los Países Bajos para recrearla en una miniatura de cerámica de Delft, una forma de alfarería tradicional del país. Estas miniaturas, que contienen una pequeña botella de ginebra holandesa en su interior, se entregan como obsequio a los pasajeros de cabina business en vuelos intercontinentales.

Cada una de estas casitas lleva un número correspondiente al aniversario de la aerolínea, celebrado cada 7 de octubre. Este año, se reveló la casa número 106. Con gran nivel de detalle, estas piezas se han convertido en objetos de colección no solo entre viajeros frecuentes, sino también entre fanáticos de la aviación, que incluso eligen volar con KLM para sumar una nueva adición a su sala. La aerolínea incluso ha desarrollado su propia aplicación,KLM House App, que permite conocer más sobre la historia de cada una de estas casas.

Las casitas de KLM son hechas con Cerámica de Delft, una tradición del país. (Foto: Cortesía de KLM)

Villa Rameau: una pequeña casa con una gran historia

Llegamos a Villa Rameau, actual sede del Museo Americano de Peregrinos de Leiden, donde se llevó a cabo el evento central del aniversario. Este espacio conserva una historia que conecta a esta ciudad holandesa con el nacimiento de los Estados Unidos. A inicios del siglo XVII, un grupo de disidentes religiosos ingleses — conocidos como peregrinos— llegó a Leiden huyendo de la persecución en su país. Aquí encontraron algo poco común en la Europa de esa época: libertad para practicar su fe. Vivieron más de una década en esta ciudad antes de zarpar a América a bordo del Mayflower.

El museo, ubicado en una casa original del siglo XIV, exhibe mapas, objetos cotidianos y documentos históricos, además de permitir a los visitantes recorrer las mismas habitaciones donde los peregrinos alguna vez vivieron.

Así luce desde el exterior el Museo Museo Americano de Peregrinos de Leiden, donde se llevó a cabo el aniversario de KLM y que inspira la miniatura de este año. (Foto: Cortesía de KLM)

La revelación de la miniatura inspirada en Villa Rameau ocurrió durante una noche memorable. Pasajeros frecuentes y autoridades locales se dieron cita en una velada íntima donde un artista invitado dibujó la casa con arena, proyectando la imagen sobre una pantalla gigante. La escena fue emotiva. Luego del acto, los asistentes disfrutaron de una cena y recorrieron tanto las inmediaciones de la casa como el museo.

KLM eligió esta casa para conmemorar valores como la resistencia y la conexión, según explicó Marjan Rintel, presidenta y CEO de la aerolínea. “Con la inauguración de Villa Rameau, nuestra 106.ª casa Azul de Delft, no solo celebramos nuestro aniversario, sino también la importancia de la conexión y la resiliencia. Estos valores se reflejan en la historia de la casa y de los peregrinos, y también son la esencia de KLM”.

La elección también refuerza los vínculos históricos y actuales entre los Países Bajos y Estados Unidos. En esta edición del evento, estuvo presente Delta Air Lines, aliado estratégico de KLM, que este año celebra su centenario. Delta conecta Estados Unidos con Ámsterdam, mientras que KLM opera vuelos hacia 15 ciudades estadounidenses.

“Durante 106 años, hemos construido conexiones globales. Especialmente en tiempos difíciles, esta casa nos recuerda la importancia de mantenernos conectados. Es un pequeño símbolo con una gran historia sobre cómo seguimos innovando y moldeando el futuro de la aviación”, señaló Rintel.