Descubre los secretos que esconde Alaska

Posee un sobrenombre de película: “La última frontera”. Y un lema de igual calibre: “Norte al futuro”. Si estás en territorio estadounidense, conviene volar a Alaska desde el aeropuerto Seattle-Tacoma, de Washington. Sin embargo, muchos viajeros prefieren aterrizar en el terminal aéreo Ted Stevens, de Anchorage, la metrópoli más grande del estado. Si te gusta la historia y la cultura, date una vuelta por el Anchorage Museum, el Alaska Center for the Perfoming Arts y el Alaska National Heritage Center. También, sugerimos visitar Chugach State Park, uno de los parques estatales más grandes de EE. UU., ubicado a 21 km al sur del centro de Anchorage.



Tren al norte

Trasladarse en ferrocarril es una experiencia inolvidable, pues cruza las localidades de Seward y Anchorage hasta detenerse en Fairbanks, la primera urbe a la que llegaron los buscadores de oro, allá por 1898. Allí, se encuentra el famoso Parque Nacional Delani, de 24.600 km² y 37 especies de mamíferos, entre los que destacan los alces, lobos, caribúes (especie de venado) y, sobre todo, el oso grizzli. Pero si hay algo que no puedes perderte es la mina Gold Dedgre 8. Su slogan explica por qué: “Todos encuentran oro, lo garantizamos”. Tras demostrar cómo se extrae el mineral, los mineros te permitirán lavarlo en bateas y llevártelo como souvenir. Anexo a Fairbanks está el municipio Fairbanks North Star, que alberga la ciudad North Pole. En esta última, en 1952, los esposos Con y Nellie Miller edificaron la Casa de Santa Claus, que rinde homenaje a la Navidad.



Cuatro ruedas

Moverte en auto es otra buena opción. No solo disfrutarás de los paisajes, sino que accederás a rincones como Tok. Situado a 300 km de Fairbanks, es un poblado conocido como La capital de los perros de trineos. A fines de marzo se realizan carreras entre dichos canes de raza nórdica. Tok, por otro lado, es ideal para hacer trekking, pescar, pasear en bote y lavar oro en el Centro Mainstreet.



Territorio lejano

En la Reserva de Glacier Bay, en el área natural de Tracy Arm-Fords, realiza un tour para admirar de cerca la majestuosidad de los glaciares gemelos Sawyer. Glacier Bay, además, es perfecta para avistar ballenas jorobadas, pues se cuentan hasta 60. Así, varias empresas turísticas prometen devolver el dinero invertido en caso de no ver alguna. Al norte de Alaska, se encuentra Barrow, el último rincón de la zona ártica. Aquí, cuando atardece los 19 de noviembre, el sol aparece de nuevo 65 días después. La urbe de 4 mil pobladores, es hábitat de osos polares, búhos nivales y esquimales Iñupiat. Finalmente, dedica un día a la capital, Juneau.



Guía del viajero

​

¿Cómo llegar?

Viaja a Seattle desde US$1.170 vía Delta o American Airlines. Luego, toma un vuelo interno hacia Anchorage, desde US$413, o Fairbanks, desde US$376.



¿Dónde alojarse?

La noche en el Marriott de Anchorage está desde US$200 mientras que el Captain Cook Hotel va desde US$184.



Dato:

Aunque Alaska es el estado más grande de E.E.U.U es el cuarto menos poblado.

En Enchorage se luce el 'Eagle and Giant Clam', tótem hecho por Lee Wallace y Edwin De-Witt.