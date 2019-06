Copa América 2019: todo lo que necesitas saber para vivir la fiesta del fútbol en Brasil

PORTO ALEGRE

El estadio Arena do Grêmio será el escenario del partido que disputará nuestra selección contra Venezuela. La cancha donde el Perú debutará se halla en la ciudad de Porto Alegre, capital del estado de Río Grande do Sul. Uno de los puntos más emblemáticos y cercanos al lugar del juego es el parque Farroupilha, también conocido como Redención. Si te da el tiempo, date una vuelta el mismo día del encuentro, ya que está a menos de 20 minutos en auto del estadio. Puedes organizar un pícnic frente al lago artificial de este pulmón de la metrópoli, que posee más de 40 hectáreas, o recorrerlo en bicicleta. Además, tómate una cerveza en alguno de sus restaurantes o cafés. Entre ellos, Armazém y Café do Brique.



Urbe al descubierto

No dejes de visitar el Mercado Público. Atiende desde hace 150 años y cuenta con tiendas de insumos locales, carnicerías, bares y restaurantes tradicionales. En la carnicería San Remo, por ejemplo, un kilo de asado de tira vale cerca de 24 reales (S/20). A cinco minutos a pie, el Museo de Arte de Río Grande do Sul (ingreso libre) exhibe piezas gauchas del siglo XX y cuadros europeos del siglo XIX. Finalmente, contempla el atardecer en el lago Guaíba y camina por el túnel de árboles en Gonçalo de Carvalho. ¿Vas a Río de Janeiro para el siguiente partido? Volar en Gol Airlines cuesta desde US$173. Son casi dos horas de trayecto.

RÍO DE JANEIRO

Aquí, el Perú enfrentará a Bolivia. ¿Dónde? En uno de los campos más populares del mundo: el Maracaná. La parada en Río sí que promete. Imposible que falte el clásico selfie con el Cristo Redentor en el Cerro del Corcovado. Desde allí apreciarás a plenitud la ciudad y, por supuesto, sus playas. El paquete que cubre los boletos en tren (ida y vuelta) y el ingreso al monumento vale 79 reales (S/66).



Placer y naturaleza

Ahora bien, este mes el clima apremia con sus 26 °C de temperatura promedio. Entonces, qué mejor que refrescarte en sus famosos balnearios de mar azul y arena blanca, como Copacabana, Leblon o Ipanema. Ten en cuenta que pueden estar llenos de gente debido a la temporada futbolera. Así que si buscas tranquilidad, acude a las playas Reserva o Barra de Guaratiba. Se sitúan a 45 minutos y a 1 hora y 20 minutos en auto desde el estadio.

¿Quieres más? Pasea por el lago Rodrigo de Freitas, lo rodean edificios de lujo y posee una ciclovía. Cerca de allí (15 minutos en carro) te espera el jardín botánico con sus más de seis mil especies de plantas y flores, e inmensas palmeras que forman caminos de impacto. La entrada general: 15 reales (S/13). Visita también el barrio de Santa Teresa, un espacio con calles coloridas y casas antiguas, donde se respira un ambiente bohemio. Si luego te diriges a São Paulo, la manera más común de ir es vía terrestre. El viaje demora seis horas y los boletos en Kaissara Bus van desde 139 reales (S/115).

SÃO PAULO

Es la última parada de quienes alentarán al Perú en los tres encuentros de la primera fase. Sucede que en el estadio Arena Corinthians nos mediremos con el anfitrión. Nada menos. Un consejo para los hinchas: no obviar el Museo del Fútbol (plaza Charles Miller s/n). Este templo comprende la historia del balompié en 15 salas, desde una óptica local e internacional. Hay exposiciones de fotografías, prendas, banners, placas y recursos interactivos. Abierto de martes a domingo de 9 a.m. a 5 p.m., la entrada general vale 7,5 reales (S/6) y los martes es gratis. ¡Te va a encantar!



Lo tiene todo

São Paulo ofrece mucho más a los turistas. Empecemos por el parque Ibirapuera, una de las áreas verdes más concurridas. En sus 158 hectáreas verás lagos, restaurantes, zonas para niños, el Museo Afro Brasil y el impresionante Palacio de las Artes. Se trata de una construcción esférica que constantemente alberga muestras de pintura y escultura. Por otro lado, la avenida Paulista (data de 1891) es el sector comercial más importante de esta localidad con más de 12 millones de habitantes. En sus 3 km coexisten bancos, hospitales, cafés, bares, restaurantes, galerías de arte, rascacielos... Otros básicos para tu itinerario son el Mercado Municipal y la Catedral Metropolitana.

DATOS:

Su zoológico es el más grande de latinoamérica. Entrada general: 40 reales (S/33,15).

El torneo de fútbol se realizará del 14 de junio al 7 de julio.

​Escápate al museo de arte moderno y admira las obras de destacadas artistas locales. Tícket: 14 reales (S/12).

LOS PAQUETES

Inka Tours. El de 10 días y nueve noches va desde US$2.750. No cubre el pasaje ida y vuelta del Perú a Brasil, pero sí los vuelos internos a las ciudades brasileñas. También, los traslados a los estadios, las entradas a los tres partidos en categoría 1 Hospitality Experience (y piqueos durante estos), los alojamientos, desayunos, el seguro de asistencia e impuestos. Informes al 255-4488.



Volaway Travel. Su programa del 20 al 25 de junio cuesta US$ 2.359. Incluye boletos aéreos (Lima - São Paulo - Lima), traslados, hospedaje, entrada al Perú - Brasil en categoría 3, tarjeta de asistencia e impuestos. Detalles: 243-8815.

LOS PARTIDOS

Perú - Venezuela

Sábado 15 de junio a las 4 p.m. (2 p.m. hora Perú) en el estadio Arena do Grêmio, en Porto Alegre. Capacidad: 60.540 personas. Las entradas van desde S/213,79.



Perú - Bolivia

Martes 18 de junio a las 6:30 p.m. (4:30 p.m. hora Perú). ¿Dónde? Estadio Maracaná, Río de Janeiro. Capacidad: 87.101 personas.

Tickets desde S/345,97.



Perú - Brasil

Sábado 22 de junio a las 4 p.m. (2 p.m. hora Perú). Lugar: estadio Arena Corinthians, São Paulo. Capacidad: 49.205 personas. Boletos desde S/450,06.