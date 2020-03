La emoción por las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022 ya se siente. El próximo 26 de marzo a las 4:30 p.m. (hora peruana), la bicolor enfrentará a Paraguay en su casa. Ubicado a casi 4 km de la Plaza de Armas, el estadio Defensores del Chaco tiene capacidad para más de 42 mil hinchas. Así, alentar al Perú es la oportunidad para descubrir los atractivos de esta capital fundada en 1537.

¿QUÉ HACER EN LA METRÓPOLI?

Si bien el país no tiene salida al mar, el río Paraguay le da un toque especial a Asunción. Por eso, ve a la costanera para admirar la bahía y el atardecer. Allí se organizan ferias y eventos culturales al aire libre. Además, puedes alquilar una bicicleta (US$1,60 por 30 minutos) o contratar un paseo en lancha. Otro punto neurálgico es la Plaza de los Héroes. Se trata de una zona que alberga cuatro plazas (Juan E O’leary, de la Democracia, de la Libertad y de los Héroes), así como al Panteón de los Héroes y el Oratorio de la Virgen Nuestra Señora Santa María de la Asunción. En las paredes de esta monumental obra arquitectónica de estilo neoclásico e inspirada en el Palacio Nacional de los Inválidos, de Francia, descansan los restos de patriotas como el mariscal José Félix Estigarribia. A pocos pasos de dicho Patrimonio Cultural Nacional se levanta, desde 1845, la neoclásica Catedral Metropolitana de Asunción. ¿Lo más llamativo? Su altar mayor con detalles en plata.

ARTE, DEPORTE Y GASTRONOMÍA

Continúa tu recorrido por la Plaza de Armas, en la que resalta un fastuoso edificio rosado: el Centro Cultural de la República El Cabildo. Detente, tómate un selfie lleno de color y déjate cautivar por las exposiciones contemporáneas de pintores locales. El ingreso es gratuito. A cinco minutos a pie de El Cabildo, se sitúa la Casa de la Independencia (1772), que fue punto de reunión de los héroes de la emancipación. Ahí verás documentos, muebles y retratos de la época. ¿Cuándo abre? De lunes a viernes de 7:30 a.m. a 6:30 p.m. y los sábados de 8 a.m. a 1 p.m. De otro lado, como fanático del deporte rey, debes ir sí o sí al Museo del Fútbol Sudamericano. Estatuas a escala real de jugadores emblemáticos (Pelé, Maradona), copas, camisetas y datos inéditos sobre los clubes y selecciones de la región ofrece este espacio. El tour guiado dura casi una hora y está disponible de martes a viernes de 9 a.m. a 5:30 p.m. y los fines de semana de 10 a.m. a 4 p.m.

Asunción también es sinónimo de diversión y buena comida. El centro comercial Paseo Carmelitas lo tiene todo. ¿Algunos ejemplos? El pub irlandés Kilkenny y Sheridan’s Public House, el restaurante de pastas artesanales Bellini, La Yaya Gourmet, un restobar español, y el bar La Birrería. Ahí, pide un refrescante chop de cerveza (US$1,50) y acompáñalo con las tradicionales picadas: fuentes con trozos de tapa de cuadril, vacío, chorizos y morcillas. ¿Buscas churrasquerías A1? Date una vuelta por Alma, O Gaucho o La Cabrera. En este último, 400 gr de bife de vacío a la parrilla con ensalada vale US$18; y unas costillas de cerdo de 500 gr, US$17.

Más datos:

El 2019, el país recibió a poco más de un millón y medio de turistas; principalmente, argentinos, brasileños y uruguayos.

El estadio Defensores del Chaco lleva ese nombre en honor a quienes lucharon contra Bolivia en la guerra del chaco.

Guía del viajero:

¿Cómo llegar?

Los vuelos a Asunción con Latam (escala en Santiago de Chile o en São Paulo) valen desde US$315.

¿Dónde alojarte?

A tres cuadras de la costanera está el Gran Hotel Armele. Allí, una habitación simple cuesta U$35. Otra opción es el hotel Westfalenhaus (cuatro estrellas). De estilo europeo, se halla a 10 km del centro de la metrópoli. La noche en un cuarto individual vale US$58 e incluye desayuno.

VIDEO RECOMENDADO

Perú tendrá difícil reto en inicio de las eliminatorias para Qatar 2022