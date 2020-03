Luego de un caluroso verano en Nueva York, el otoño está a punto de llegar para refrescar el ambiente. Esta es la oportunidad perfecta para recorrer la Gran Manzana a pie y conocer un poco más de su historia, gracias a distintos tours que se ofrecen en toda la ciudad.

Los tours peatonales son una gran alternativa para disfrutar de los cinco distritos de Nueva York. Hay uno según el interés y bolsillo de cada persona, además tendrán la oportunidad de apreciar cómo el cambio de estación transforma los colores de los árboles de la ciudad.

¿Interesado en un tour peatonal por Nueva York? Te damos algunas alternativas:

1. Big Onion Walking Tours es una compañía que se enfoca en la historia de Nueva York. Sus más de 30 paseos tratan distintos aspectos de la ciudad, por ejemplo “Inmigrant New York” que recorre los barrios donde se congregó la población inmigrante como Little Italy y Chinatown o “Gay and Lesbian History” donde descubrirás lugares enigmáticos para la comunidad LGTB como el Stonewall Inn en Greenwich Village.

2. Walks of New York ofrece un tour especialmente pensado en los fanáticos de Broadway. Se llama Disney on Broadway Tour y recorre la famosa calle llena de teatros hasta llegar a The New Amsterdam Theatre donde se presentan los musicales de Disney. Ahí, los visitantes podrán ingresar tras bambalinas, ver la escenografía, probarse algunas piezas del vestuario.

(Foto: Facebook Walks of New York)

3. Para los fanáticos de las compras, empresas como Style Room o Shop Gotham brindan un guiado especial por las tiendas de Nueva York. Además de recorridos por barrios llenos de moda como Soho y Nolita, ambas ofrecen la oportunidad de ingresar a los estudios y showrooms de diseñadores de talla mundial para comprar sus creaciones de primera mano a mejores precios.

4. Para comer bien en Nueva York, hay que saber a dónde ir. Food on Foot cuenta con tours centrados en distintos tipos de alimento como comida rápida, carne, helado, dulces, entre otros. Son entre cinco paradas para degustar lo mejor de cada estilo de comida mientras caminas para hacer un poco más de espacio en el estómago.

(Foto: rogoyski / Flickr bajo licencia de Creative Commons)

5. Si estás más interesados en los negocios, Wall Street Walks te lleva a recorrer el corazón financiero de Nueva York. Aprenderás sobre los íconos de las finanzas como J.P. Morgan y John D. Rockefeller, podrás ver dónde comen los brokers de Wall Street y entender mejor algunos términos que se usan en la Bolsa de Nueva York.

6. Nueva York es conocida mundialmente por su arquitectura reflejada en sus rascacielos. Inside Out Tours ofrece un tour que visita los edificios más enigmáticos del siglo XX, permitiendo incluso el ingreso del público a algunos de ellos. Algunas de las paradas son el edificio de las Naciones Unidas, el Chrysler Building, el edificio Ford, Grand Central Station, etc.