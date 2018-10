La gastronomía de nuestro país es considerada de las mejores del mundo. Con motivo del 'Día de la Canción Criolla', te recomendamos siete restaurantes para celebrar nuestra rica comida. ¡Toma nota!

José Antonio. Es considerado uno de los mejores lugares para comer platos criollos. Tiene una amplia carta entre la que destaca el lomo saltado y el piqueo de guisos (ají de gallina, carapulcra, cau cau, frejol batido y arroz). Este último, es ideal para compartir.

¿Dónde? Avenida La Floresta 124 Chacarilla, San Borja.



El Bolivariano. Cuando pensamos en comida criolla, es difícil no relacionarla con este restaurante clásico y con platos de excelente calidad. La diversión aquí esta asegurada, pues en la noche puedes llegar con tu grupo de amigos a bailar y beber cócteles a base de pisco. Los domingos y feriados ofrecen buffet criollo.

¿Dónde? Calle Rosa Toledo 289, Pueblo Libre.

El Bodegón. La taberna limeña de Gastón Acuario se ha convertido en el rincón favorito de una gran parte de limeños, quienes en las redes no dejan de elogiar y recomendar los platos de este lugar. Aquí encontrarás platos como: El arroz tapado de cordero a lo pobre, la papa a la huancaína, la tortilla de hueveras guisadas en salsa chorrillana y más. ¡Todo de campeonato!

¿Dónde? Avenida Tarapacá197, Miraflores.



Isolina. El chef José del Castillo ha sorprendido con esta taberna inspirada en su madre Isolina Vargas y en la comida que ella le preparaba en su infancia. En esta propuesta José ha rescatado platos de antaño como la sangrecita, cau cau, riñoncitos al vino, mollejitas guisadas, escabeche de pescado, etc. Como dato extra, el restaurante fue incluido en la lista de "50 The Best", en el puesto 13.

¿Dónde? Avenida San Martin 101, Barranco.

Señor Limón. La especialidad de este restaurante son los pescados y mariscos. Los precios son promedio, pero bien vale la pena, pues los platos son realmente deliciosos. Recomendamos el fetuccini al pesto con mariscos en salsa huancaína y dúo de ceviche con causa. De lunes a domingo cuenta con un buffet.

¿Dónde? Avenida Universitaria 722, San Miguel.

El Señorio de Sulco. Los amantes de la comida criolla estarán en el restaurante de Flavio Solórzano más que felices con el variado buffet criollo que presenta. Es una opción que sin duda, vale la pena tomar en cuenta. El local es elegante y la atención muy buena.

¿Dónde? Malecón Cisneros 1470, Miraflores.

El rincón que no conoces. El restaurante que fundó la recordada cocinera Teresa Izquierdo y que hoy está al mando de su hija Elena Santos, es quizás el más representativo de esta lista. Doña Teresa ha sido considera muchas veces como 'La madre de la cocina peruana'. Platos a la carta criollos y buffet es lo que se encuentra en este local. Todo preparado como antaño.

¿Dónde? José Bernardo Alcedo 363, Lince.