Dia das Mães com 'Roberto Carlos Em Casa' Roberto Carlos fará sua segunda live homenageando todas as mães, que pela primeira vez na história estarão isoladas de seus filhos. Você está convidado(a) a passar a tarde conosco no próximo domingo, dia 10, a partir das 15 horas (horário de Brasilia). Roberto Carlos fará uma apresentação inédita, emocionante e ao vivo, que promete agradar as mães e suas famílias, no embalo de ‘Roberto Carlos Em Casa'. Desta vez a live terá 70 minutos de duração, sendo transmitida na íntegra pelas nossas redes sociais, Globoplay e Multishow. A TV Globo irá transmitir os 45 primeiros minutos. ANOTE, SIGA e CURTA as REDES SOCIAIS DE ROBERTO CARLOS (transmissão na íntegra) YouTube @RobertoCarlosOficial Facebook @robertocarlosoficial Twitter @robertocarlos Será um show inesquecível.