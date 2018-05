Día de la Madre: Tres destinos para un escape corto al sur de Lima

A 79,2 km al sur de Lima, en la provincia de Huarochirí, se encuentra Antioquía. Las calles, casas y puertas de este distrito han sido decoradas con ángeles, flores y palomas de colores vivos. En su plaza, te toparás con locales de artesanías, restaurantes y tiendas de postres, en las que podrás degustar mermeladas o néctares de manzanas y membrillos cultivados en el valle del río Lurín. Para conocer los atractivos de esta localidad, dirígete hacia Santiago de Cochahuayco, un pueblo ubicado a 3 km del centro de Antioquía. Visita su templo, que fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en el 2011. Luego, en el poblado de San José de Nieve Nieve ingresa a su sitio arqueológico que data de 1470 a 1600 d.C.



Otro destino cercano a Lima es Lunahuaná, en Cañete. Allí, te recomendamos disfrutar de las instalaciones y los servicios personalizados que se ofrecen en varios de sus hospedajes. El hotel Los Palomos, localizado en el kilómetro 35 de la carretera de Cañete, promete una estadía tranquila y recreativa. Posee un minizoológico, una laguna, una hectárea de jardines, terrazas con vista y acceso al río Cañete y un espacio hecho de piedras para hacer fogatas a la intemperie. Así, tendrás la oportunidad de apreciar las estrellas a la luz del fuego. También, de derretir marshmallows y brindar con algún pisco de la zona. Por su parte, el hotel La Confianza, situado a 15 minutos de la Plaza de Armas de Lunahuaná, cuenta con acogedoras cabañas ecológicas, que están rodeadas de árboles, una huerta orgánica y un vivero.



Otra muy buena opción es la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas (Huancaya), situada en las cuencas de los ríos Cañete y Cochas. Tiene bosques de queñuales, donde habitan animales como el zorro andino, vicuñas y garzas. Además, están los miradores naturales de Cantagallo y de San Cristóbal. Desde allí se observan el pueblo de Vilca, el bosque del amor, la laguna de Papacocha y sus totorales. En el distrito de Huancaya seguirás contemplando hermosos paisajes como las cascadas de Carhuayno y Pachachaca. Como opción de alojamiento, aconsejamos el Refugio Viñak. Esta propiedad, de extensos jardines, es el lugar ideal para relajarse, pues cuenta con una sala de spa con bañera de hidromasajes y jacuzzi. En cuanto a la alimentación, existe la posibilidad de solicitar el menú dietético. Este hospedaje ofrece paquetes familiares de tres días y dos noches a S/1.604, que incluye desayuno, almuerzo, cena y visitas guiadas.



Guía del viajero

¿Cómo llegar?

Antioquía: en Cieneguilla encontrarás colectivos desde S/15.

Lunahuaná: De Lima a Cañete los buses Turismo Cañete y Ettusa van desde desde S/15. Luego, toma un colectivo en el distrito Imperial hacia Lunahuaná, desde S/3.50.

Huancaya: De Imperial a Yauyos las couster de Nova Express te llevará desde S/20.



¿Dónde alojarse?

La suite del hotel Los Palomos va desde S/717,18 por noche.

El hotel La Confianza tiene búngalos desde S/293,65.



DATOS :

1. No olvides llevar protector solar, lentes de sol y repelente para disfrutar al máximo de estos lugares.

2. El distrito de Antioquía, en Huarochirí, se encuentra a tres horas de la capital.

3. En la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cocha verás cascadas, lagunas y sitios arqueológicos.