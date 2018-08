Más de diez apps para viajar que te sacarán de apuros

El celular se convirtió en un imprescindible "compañero de viaje". En cuestión de segundos y desde la palma de la mano, te permite conseguir dónde dormir, conocer las ofertas de vuelos más baratos, crear una guía de viajes personal o dividir los gastos entre amigos.



Gracias a las aplicaciones móviles los preparativos o incluso el mismo viaje se volvieron menos estresantes.



Estas son algunas de las herramientas útiles que debes descargarte:



Alojamiento



Airbnb: es uno de los sistemas inmobiliarios online más utilizados en el mundo con una filosofía innovadora: "Donde hay un espacio vacío, otro lo puede usar". Consiste en el alquiler de alojamientos privados, desde habitaciones, departamentos enteros o casas con tarifas menores a las de un hotel o un hostal.



Gracias a los filtros que brinda el servicio, se puede buscar la mejor opción para cada uno, en precio, ubicación, tamaño etc. Disponible para Android y Apple, es posible hacer la reserva de cualquier alojamiento en 191 países.



Booking Mobile: a diferencia de Airbnb, esta aplicación ofrece departamentos, casas, hoteles y hostales. Cuenta con promociones y descuentos accesibles de último minuto, por ello hay que estar atento a las alertas que la app ofrece.



La tarifa de reserva de cualquier servicio varía: el costo mínimo no ofrece la opción de cancelación, en cambio, si se quiere contar con esta alternativa el importe de reserva subirá pero con la posibilidad de cancelar y que el dinero sea reembolsado. También se pueden buscar y reservar vuelos y otros servicios de transporte como taxis en todos los destinos.



Hostelworld: es el buscador de hostales por excelencia. Compara hostales y precios en más de 170 países sin costos de reserva. Además utiliza tu ubicación para buscar los hostales más cercanos.



Hotel Tonight: esta app es ideal para los que quieren hacer una escapada de fin de semana a último momento o para aquellos que decidieron estirar su estadía por lo menos un día más. Brinda ofertas de alojamientos con descuentos en el último minuto y basados no solo en el lugar al que se quiere viajar sino que brinda alertas basadas en la ubicación en que se esté.



Couchsurfing: es el sistema ideal para los que tienen pocas monedas en el bolsillo o simplemente para los viajeros a quienes les gusta sentirse locales y convivir con alguien del lugar. Como dice el nombre "surfear de sillón en sillón" es una plataforma de alojamiento gratuito en el hogar de un residente a cambio de cultura, conocimiento, estilos de vida compartidos: no hay dinero de por medio.



Transporte



SkyScanner: como lo dice el nombre, se encarga de "escanear" y comparar vuelos, especialmente los de aerolíneas lowcost, más accesibles en cuanto a precios. Incluso envía alertas sobre la base de las ofertas y descuentos. Es una de las apps más convenientes para los que se encuentran constantemente de viaje. Además, las tarifas aparecen en la moneda del país del usuario y no cobra cargos por reservación.



GoEuro: es un buscador que "trackea" (busca) los precios más baratos al destino que se le indique y en base a ello brinda todas las opciones de vuelos, buses y trenes para el próximo destino. Desde la plataforma se pueden reservar y comprar los tickets con tarjeta de crédito y débito en cuestión de segundos.



Ubicación



Google Maps: la app brinda información y opciones sobre los medios de transporte público de cualquier país del mundo. Además, al estar en otro país, es probable que no se quieran consumir los datos de la línea telefónica, por ello la app cuenta con la opción de descargar un mapa para utilizarlo sin conexión.



Muy utilizado por los viajeros y gracias a un sistema de colaboraciones de usuarios de Google, a través de la app es posible visualizar una zona antes de estar en ella gracias al "street view", que permite explorar la zona a través de cámaras 360° como si se estuviera allí.



Maps.me: mapas con sistema offline. Es una opción a la hora de querer moverse en cualquier parte del mundo sin ningún tipo de conexión con mapas detallados y sistema de GPS.



Presupuestos



Splitwise: es una calculadora automática portátil. Si se viaja en grupo es una forma fácil y segura de dividir las cuentas de manera adecuada y justa. Esta aplicación calcula a medida que se ingresa la información, cuánto dinero le corresponde a cada uno según lo que cada uno prestó. Se puede crear una lista de pagos o un grupo con una o varias personas, siempre que ellos tengan una cuenta en Splitwise.



Turismo



Visit A City: Es ideal para los que disfrutan de un recorrido con cada destino organizado y premeditado. Este método brinda la posibilidad de armar una guía turística con todas las actividades y lugares que se pueden visitar en una ciudad. Y en base a los lugares y actividades que se eligen, brinda una descripción detallada de las actividades, los precios, las ubicaciones en los mapas, que además indican a cuánta distancia se encuentra cada punto elegido y cuánto tiempo se tardará en llegar de un punto al otro de acuerdo con el medio de transporte que se use.

No solo eso, además, permite que el usuario se organice en base a los días de estadía: aparece por día y horarios lo que hará como una agenda. En caso de querer improvisar o cambiar de "programa" es posible añadirlo al itinerario o simplemente cambiarlo.



Idiomas



Google Translator: no solo posee la función básica de escribir en el teclado del teléfono y traducir al idioma que se necesita. Si se quiere comunicar con una persona que no comparte un mismo idioma, la misma puede escribir con el dedo y su propia letra lo que quiere decir y se traduce. También, muy útil para los carteles en las calles o en los supermercados, la app brinda la chance de sacar fotos a la palabra o a la imagen y automáticamente lo traduce.

Lo mismo hace con el sistema por micrófono: si es difícil deletrear o transcribir la palabra que se nos está comunicando, el mismo que la está pronunciando puede hacerlo por medio del micrófono del teléfono y la app lo traduce al "escuchar" la voz.



One Touch: es un traductor con un sistema de voz a voz, con un simple click el programa automáticamente capta la voz y traduce en más de 100 idiomas.



Moneda



XeCurrency: es un convertidor de moneda que funciona sin conexión a Internet. Es una herramienta útil y necesaria para la compra- venta de divisas o de productos en un país.



Fuente:La Nación /Argentina /GDA