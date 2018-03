‘Earlymoon’: la nueva tendencia de viajes para novios

Disfrutar juntos de la tranquilidad que no tendrán los días previos a la boda y así llegar más relajados al día del matrimonio son los principales motivos por los que las parejas están optando por las ‘earlymoon’.

Esta alternativa se hizo conocida desde que Pippa Middleton, hermana de la Duquesa de Cambridge, hiciera público su viaje preboda con su novio James Matthews. Desde entonces varias parejas en el mundo se han sumado a esta tendencia.

Así lo ha dejado ver también la revista Elle, donde se destaca que si bien no es algo nuevo, el viaje preboda “está pegando más fuerte que nunca”. “Es oficial: el álbum de boda ya no tiene sentido si no hay una preboda potente en algún destino exótico”, sentencia la publicación.

Sin embargo, recuerda que la idea es no estresarse, por lo que tampoco es necesario realizar una gran inversión (ya bastante dinero cuesta organizar la boda). Tu ‘earlymoon’ también puede ser una escapada de fin de semana a un lugar cercano. La idea es encontrar un momento de tranquilidad en un lugar placentero, olvidar un poco el estrés de la organización y conectar como pareja.

¿Y tú qué opinas? ¿Te animas a programar una ‘earlymoon’ y llegar más relajados al matrimonio?