Tips para tramitar una visa de turista

REINO UNIDO

Llena el formulario de solicitud de visa en línea, paga el derecho a trámite (US$123) y saca una cita para dejar los siguientes documentos:

• Formulario impreso.

• Aviso de confirmación de cita.

• Pasaporte (con no menos de 6 meses de vencimiento y una página libre por ambos lados).

• Certificado de tuberculosis (solicítalo en Suiza Lab, Blufstein o los hospitales de la Solidaridad).

• Papeles que demuestren solvencia económica, como estados de cuenta y certificado de trabajo. Pasajes, reserva de hospedaje y seguro médico.

La cita es en el Centro Empresarial José Pardo. Pasaje Mártir Olaya 129, Of. 1301, Miraflores.

Tiempo de respuesta: Tres semanas como mínimo.



CANADÁ

Existen dos modalidades:

1. Online:

Se llenan los formularios y la documentación requerida se sube al sistema. El pago del derecho consular (S/250) se realiza a través de la web. Para llenar los formularios ingresa aquí.

Mira aquí los documentos solicitados.



2. Presencial:

El postulante presenta los papeles en el Centro de Solicitud de Visas de Canadá en el Perú, ubicado en pasaje Mártir Olaya 129, Of. 1301, Miraflores.

Teléfono: 730 67 02

El pago de los S/250 se realiza en el mismo centro o en el BBVA.

En ambas modalidades hay un segundo pago por costo de trámite (S/197,10 en efectivo) en el Centro de Solicitud.

Tiempo de respuesta: 5 días útiles.



ESTADOS UNIDOS

Completa el formulario DS-160 por Internet (el link).

Ingresa a la web y crea un usuario para coordinar una cita y pagar la tasa de US$160.

El día de la entrevista tienes que presentar:

• Formulario DS-160.

• Pasaporte (con no menos de 6 meses de vencimiento y una página libre por ambos lados).

• Fotografía a color y en fondo blanco de 5 x 5 cm.

• Documentación que pruebe solvencia para asumir los costos del viaje.

• Certificado de trabajo.



AUSTRALIA

​La aplicación y el pago de US$104,52 es vía online.

Crea una cuenta (Immiaccount) en la web del Departamento de Inmigración y Protección de la Frontera del Gobierno Australiano.

Llena el formulario y adjunta los documentos (los detalles en el link anterior) traducidos al inglés.

Saca cita para registrar tus huellas digitales y fotografía, hazlo a través de este enlace.

Esto tiene un costo de S/209.

Dirección: Av. El Derby 055, Surco.

Tiempo de respuesta: Entre 19 y 25 días.