Europa: los 10 mejores centros comerciales del 2017

Al momento de viajar a un destino de Europa, una de las actividades que no dejamos de lado es ir de shopping. Podemos pasar largar horas, viendo lo mejor en ropa, accesorios y demás tendencias. Por esta razón, la organización European Best Destinations realizó un ránking de los mejores centros comerciales de esta parte del mundo.



La mayoría de ciudades que albergan los mejores centros comerciales de Europa son París, Milán o Bruselas. Y no solo tienen gran fama por albergar importantes tiendas de moda, sino también por contar con una arquitectura que te cautivará desde el primer momento.



En la galería que acompaña la nota conoce más de los diez mejores centros comerciales de Europa.