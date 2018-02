Europa: estos son los 10 mejores destinos del 2018

- / -

6. Milan, Italia. Esta ciudad tiene atractivos para todos los gustos, desde históricas construcciones hasta tiendas de lujo para los amantes de las compras. Hay tours desde US$ 23 para conocer el Duomo de Milán. Los vuelos desde Lima tienen un costo desde US$ 1,035. En cuanto a alojamiento, los precios bordean desde los US$ 60 la noche. (Foto: Shutterstock)