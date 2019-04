¿Eres fan del rock y del reggae? Este tour musical es para ti

The Beatles

Los cuatro de Liverpool están en cada rincón de la metrópoli inglesa. La calle Penny Lane y el orfanato Strawberry Field sirvieron de inspiración para las canciones que llevan sus nombres. Por otro lado, a orillas del río Mersey, se encuentra una majestuosa estatua de la banda hecha de bronce y de más de 2 m de alto.



Es la oportunidad de fotografiarte con John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. La ruta por la urbe no termina sin ir al pub donde tocaron por primera vez: The Cavern Club. Aquí, de viernes a domingo hay tributos a The Beatles y la entrada vale desde US$20. Visita estos y otros puntos (casas de infancia y escuelas) en el bus Magical Mystery Tour por US$27.

Freddie Mercury

Durante sus últimos meses de vida, el vocalista de Queen se refugió en su mansión Garden Lodge del barrio londinense de Kensington, lo que la convierte en una parada indispensable. Otro escenario importante en su biografía es el teatro Truro City Hall, hoy llamado Hall for Cornwall. Se ubica al suroeste de Inglaterra y fue allí donde el grupo debutó en junio de 1970. Desafortunadamente, el ingreso estará disponible recién en el 2020.



Por otra parte, un lugar donde Mercury siempre sintió paz fue en Montreux (Suiza), ciudad en la que grabó siete discos y creó Queen – The Studio Experience, que cuenta con una muestra fotográfica y afiches inéditos. La entrada es libre. Finalmente, en la ribera del lago Ginebra, hay una estatua en honor a Freddie.

Bob Marley

Para conocer el estilo de vida de la leyenda del reggae e intérprete de “Is this love” debes ir al Bob Marley Tuff Gong Museum, en Kingston, Jamaica. ¿El boleto? US$25. La última casa donde vivió hasta 1981 ahora es un museo que exhibe su estudio, prendas de vestir, premios y fotos.



Otro dato: su banda The Wailers y la canción “No woman no cry” se crearon en el vecindario de Trenchtown, en los 70. En este punto está la vivienda donde Bob residió en 1959, cuando tenía 22. Pasea por su habitación y admira su primera guitarra. El lugar es considerado Patrimonio Nacional.

Jimi Hendrix

Uno de los guitarristas de rock más famosos de la historia habitó desde 1968 hasta 1970 en un departamento del número 23 de la calle Brook, en el distinguido distrito de Mayfair, en Londres. La casa vecina perteneció dos siglos antes al compositor de música barroca George Frideric Handel. Por ello, en esta zona vio la luz el Museo Handel & Hendrix. El ticket vale US$15 y abre de lunes a sábado de 11 a.m. a 6 p.m.



La sala de estar de Jimi Hendrix evidencia su particular gusto: decoró los muros con textiles y las repisas con plumas. Las paredes de su cuarto, en cambio, están llenas de portadas de discos. En su habitación verás una de sus guitarras. Otro punto de peregrinación es su tumba, situada en Greenwood Memorial Park, en Washington, Estados Unidos. Cada 27 de noviembre, los fanáticos dejan flores y mensajes de cumpleaños.

The Doors

Sin duda, Los Ángeles (EE.UU.) es la metrópoli de las grandes estrellas, como la banda de rock The Doors, a la que se rinde homenaje el 4 de enero, día que lanzaron su primer disco. El escenario donde el mítico grupo se dio a conocer fue el de Whisky a Go Go, en 1966. A partir de entonces, se convirtieron en artistas de la casa.



El bar continúa atendiendo al público y el ingreso a sus eventos va desde US$20. Entre los pubs y bares que el vocalista Jim Morrison y los músicos solían visitar están Barney’s Beanery y The Palms. No lo pienses más y date una vuelta. De otro lado, Morrison vivió por tres años en el cuarto 32 del hotel Alta Ciénaga; y su última casa en la ciudad (1971) fue el departamento 8216, en Norton Avenue. Lugares a los que no puedes dejar de ir.

Ramones

Thommy, Joey, Johnny y Dee Dee vivieron en el sector de Forest Hills, en Nueva York, y se conocieron en la escuela del vecindario. Desde el 2016, la calle donde se encuentra Forest Hill High School se denomina The Ramones Way, en honor a la banda de punk. Ellos empezaron a tocar en distintos clubes neoyorquinos, como The Ritz, Max’s Kansas City y CBGB. A pesar de que ninguno funciona a la fecha, gran parte de los fans acuden a CBGB, que actualmente es una tienda de moda. Y es que al costado hay un mural de Joey Ramone. Cabe destacar que las tumbas de Dee Dee y Johnny se hallan en el cementerio Hollywood Forever.

