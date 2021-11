La Feria del Libro del Bicentenario ingresó a su segunda semana de manera exitosa, diferentes actividades culturales se han venido desarrollando, donde más de 100 expositores nacionales e internacionales han participado.

Si deseas asistir a este gran evento cultural, aún estás a tiempo de participar. Por ese motivo, te compartimos las actividades para toda la familia que se llevarán a cabo este último fin de semana. Recuerda que todas las actividades presenciales respetarán los protocolos de bioseguridad.

Actividades de fin de semana

Viernes 26 de noviembre

Presentación de libro: La venganza de las barbies y otros cuentos. Hora: 7:00 p.m. Lugar: Auditorio Bryce Echenique. Parque Kennedy, Miraflores.

El reconocido empresario, Pablo de la Flor, presentará su más reciente libro ‘La venganza de las barbies’, se trata de dieciséis relatos, que transitan entre un realismo descarnado y un registro fantástico, que exploran temas que nos compelen por su universalidad.

Sábado 27 de noviembre

Presentación de libro: Veterinario en casa. Hora: 4:00 p.m. Lugar: Auditorio Bryce Echenique. Parque Kennedy, Miraflores.

El reconocido veterinario, Pancho Cavero, compartirá con sus lectores el último libro publicado en medio de la pandemia ‘Veterinario en casa’, una guía práctica y completa para cuidar de tu mascota en todas las etapas de su vida.

Domingo 28 de noviembre

Presentación de libro: Días contados. Hora: 5:00 p.m. Lugar: Auditorio Alfredo Chabuca Granda. Parque Kennedy, Miraflores.

Los periodistas Luis Jochamowitz y Rafaella León, presentarán en el marco de la feria ‘Días contados’, un libro que aborda sobre la lucha, derrota y resistencia del Perú en la pandemia ¿Cómo las autoridades tomaron las decisiones que repercutiría en la vida de millones de peruanos?

Todas las actividades presenciales respetarán los protocolos de bioseguridad. (Foto: Feria del Libro del Bicentenario)

Poemarios en la Feria de Libro del Bicentenario

Si has decidido ir este fin de semana a la feria, entonces te compartimos un listado de libros de poemarios que podrás encontrar.

La dueña de mí poesía de Pablo Grinjot

La dueña de mi poesía (Alto Pogo, 2017) de Pablo Grinjot es un libro y disco que entrelaza las posibilidades de la poesía y la canción, demostrando cómo las letras de los temas pueden ser leídas como poemas y viceversa.

(Foto: Feria del Libro del Bicentenario)

El Tao de las palabras de María Casiraghi

Este nuevo trabajo revela una vez más el delicado oficio lírico de la poeta que posa la vista y su arte justamente en el aleatorio destino de las palabras. Precisamente, el poema que le da título a la obra comienza con los siguientes versos: “Las palabras / en su último día / serán juzgadas /por lo que dieron / de amor, de desvelo, de rencor o indiferencia.”

Poesón de Leopoldo Castilla

Leopoldo Castilla es un reconocido escritor argentino que ha participado en la Feria del Bicentenario y ha escrito libros como El ejército de terracota, Ciego en una jaula de mariposas, El don del alabado, La última piel del mundo y entre sus poemarios también se encuentra Poesón:

Si el Todo para cada designio crea un mundo

el azar

para cada mundo

crea un espejismo.

Luciérnagas en frascos de Mercedes Romero

“Mágicos como luciérnagas liberadas en un descampado, los poemas de Mercedes Romero se tejen en santa clara, el punto más fácil y universal, aunque también el más efectivo.Profundos y despojados, su brevedad no es sino la condensación necesaria del brillo de la palabra urgente.””...Y es que Luciérnagas en frascos es un libro, pero también una linterna en cada cueva””del prólogo de Irene X.”

(Foto: Feria del Libro del Bicentenario)

El libro de los divanes de Tamara Kamenszain

En el libro de los divanes, la poeta y ensayista Tamara Kamenszain compone una suerte de diario de sus diversos análisis en clave poética. Tamara Kamenszain ha escrito, entre divanes, sus libros de poesía.

(Foto: Feria del Libro del Bicentenario)

Chicas en tiempos suspendidos de Tamara Kamenszain

Poetas y poetisas, chicas y abuelas se reencuentran en este libro en el que son las protagonistas de una suerte de carrera de relevos sin principio ni final. El testigo pasa de mano en mano: de Delmira Agustini a Juana Bignozzi y luego a Cecilia Pavón y a Celeste Diéguez, entre tantas otras, para construir una historia revisitada que se pregunta: ¿la Storni o Alfonsina? Pero también es una carrera de obstáculos: hay que aprender a sortear a los vates, que no son gritones ni tienen vida personal, que solo se enamoran del amor, no como las chicas que hierven chauchas y no quieren convencer a nadie con lo que escriben, o las que tienen abuelas que las buscan aunque ahora son ellas quienes las encuentran en una Plaza de Mayo que las convoca y hermana.Con un pie suspendido en el ensayo y otro en la poesía, Tamara Kamenszain nunca pierde el equilibrio: explora ambos géneros tomando de cada uno aquello que más la interpela, y escribe un libro conmovedor, tan vital como inolvidable.

(Foto: Feria del Libro del Bicentenario)

Música griega de María Casiraghi

En este nuevo libro de María Casiraghi parece ser la música la invitada principal. ¿Pero de qué música se trata? Música griega es el título del libro y el último verso del último poema del libro. Circularidad de un principio y de un final ofrecidos a la música. Música griega, dice María, ¿por qué griega? Que la música sea griega nos remite a un origen anterior al origen histórico personal de la poeta. Al mismo tiempo el origen singular de su historia familiar también se invoca a lo largo de este poemario. Y es contra este comienzo que trae la memoria que la poeta arremete una y otra vez, como si hubiera que desmantelarlo para dar lugar a ese otro origen más antiguo. “Es tiempo de dar el salto” dice la poeta. La música griega es música del mar, “siempre muere de mar” dice un poema, porque el mar embiste y horada la pequeña memoria personal, irradia sobre las cosas y los ojos su luz antigua, reveladora de ese origen que late detrás del propio comienzo.

VIDEO RECOMENDADO

Desde hoy mayores de 18 años pueden recibir tercera dosis contra la COVID-19

Las personas de 18 años a más que recibieron su segunda dosis hace más de 5 meses podrán acercarse hoy viernes 26 de noviembre a los centros de vacunación para que le apliquen su dosis de refuerzo contra el coronavirus, así lo anunció el ministro de Salud, Hernando Cevallos. (Fuente: América TV)