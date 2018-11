Feriado largo: experiencias que no tienen pierde si te quedaste en Lima

El feriado largo es una buena excusa (si no tienes que trabajar o no pudiste viajar) para realizar actividades que no todos los días tienes la oportunidad de hacer por el complicado horario de la oficina o la universidad. La idea no es quedarse aburrido en casa, por esta razón, recopilamos algunos planes que puedes hacer si te quedaste en Lima durante esta fecha. ¡Toma nota!



Da un paseo en bicicleta

No solo harás un poco de ejercicio durante el feriado, sino que también te permitirá hacer turismo sobre dos ruedas en busca de los mejores paisajes de la capital. Te recomendamos darte una vuelta por los malecones de Miraflores, Barranco o Chorrillos.



Disfruta de un día de picnic

Solo debes alistar un mantel y una cesta con tus productos favoritos. Aprovecha la mañana libre del feriado para organizar esta salida con la familia, amigos o pareja. Algunos de los parques más populares para llevar a cabo esta actividad son el Parque Reducto N° 2 (Calle Ramón Ribeyro 490, Miraflores) y el Parque El Olivar (Calle La Republica, San Isidro).

Aprecia una obra de teatro

Relájate durante el feriado viendo más de una divertida obra. En Microteatro (Jr. Batallón Ayacucho 271, Barranco) tienes la oportunidad de ver funciones con distintas temáticas que duran alrededor de 15 minutos. La atención irá desde las 8 p.m. hasta la 1 a.m. Entradas desde S/16. Encuentra más detalles de la programación, en el siguiente enlace.

Visita la zona de Monumental Callao

Es uno de los lugares de moda del Callao. En Monumental Callao (Jr. Constitución 250, Callao) encontrarás más de 60 murales realizados por artistas nacionales y extranjeros. El paseo es ideal para hacerlo con toda la familia. Te llevarás más de una sorpresa en sus coloridos ambientes. El ingreso es gratuito.