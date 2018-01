Forbes: Los 10 destinos más baratos para viajar este 2018

- / -

Trujillo, Perú. "Las playas del norte de Perú son una excelente opción para viajes de bajo presupuesto, y Trujillo no es una excepción. La vibrante ciudad costera está inundada de fachadas coloniales de colores cálidos que se remontan a su condición de potencia colonial, y ofrece excelentes actividades culturales y de aventura, así como restaurantes exclusivos que son sorprendentemente asequibles (US$ 10-15)", reseña la lista de Forbes sobre este destino peruano. Además, sugiere que se pueden encontrar alojamientos por menos de US$ 65.(Foto: Shutterstock)