Este domingo 22 de setiembre 'Friends', una de las series más recordadas de la década del 90, cumplirá 25 años desde su primera emisión.

Si eres muy fanático de esta serie, seguro querrás hacer algo especial o incluso si tienes la oportunidad, viajarás a Estados Unidos, en donde habrán una serie de actividades y espacios para visitar y recordar las 10 temporadas en las que vivimos las peripecias de Joey, Ross, Rachel, Phoebe, Monica y Chandler.

A continuación, un listado de las actividades que puedes realizar por el aniversario de esta icónica sitcom si viajas a Los Angeles o Nueva York.

1. Friends en el cine. En miles de cines de Estados Unidos se proyectarán los días 23 y 28 de setiembre, y el 2 de octubre cuatro episodios por día. Esto gracias a la compañía Fathom Events.

2. Tour por estudios de Warner Bros. En este recorrido te encontrarás con una cafetería diseñada al Central Perk, donde podrás tomarte todas las fotos y selfies que quieras.

3. Visita los lugares más memorables. Warner Bros y la división Superfly se han unido para crear en Mercer Street (Nueva York) un espacio diseñado y decorado como algunos de los lugares más memorables de la serie: los departamentos de Monica, Chandler y Joey. Este espacio estará abierto hasta el 6 de octubre.

4. Luces en el Empire State. El 22 de setiembre el rascacielos se iluminará de rojo, amarillo y azul en reconocimiento a la serie, además se escuchará la canción que apertura 'Friends', 'Il Be There For You'.

5. Café de Central Perk. Disfruta viendo la serie con un café caliente. La marca 'The coffee Bean and tea life' lanzó una edición especial de un café inspirado en el Central Perk.

6. Lego de Friends. Si eres de los que le gusta coleccionar juguetes, amarás la recreación del Central Perk que viene con los personajes en su versión de Lego.

7. Prendas. Rachel trabajó un tiempo en la casa de modas Ralph Lauren. Esta marca ha lanzado una colección en honor a 'Friends' que puede ser adquirida por todos sus fanáticos.

8. El edificio de tus amigos. La serie 'Friends' fue grabada en los estudios de Los Angeles, sin embargo el exterior de los departamentos corresponde en la esquina de Grove Street y Bedford Street en West Village, Nueva York. Si planeas recorrer la Gran Manzana a pie, no olvides visitar este punto.