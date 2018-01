"Game of Thrones": conoce este mágico alojamiento de hielo

¿Agobiado por el calor en Lima? ¿Síndrome de abstinencia por la serie “Game of Thrones”? Esta es la solución para ambos problemas... aunque no es tan sencilla de aplicar. En Kittilä, Finlandia, a 200 kilómetros al norte del Círculo Ártico, acaba de inaugurarse un alojamiento hecho de hielo y nieve ideal para los fanáticos de la serie de HBO.



HBO Nordic se asoció con la firma hotelera Lapland Hotels SnowVillage para abrir por la temporada invernal un alojamiento temático de “Game of Thrones”. Esculturas heladas de personajes, tronos y otros íconos fuera de serie forman parte de este llamativo hospedaje, que estará abierto hasta el 30 de abril de 2018, con habitaciones desde los 200 dólares.



Con temperaturas de apenas 5 grados, todas las habitaciones del alojamiento inspirado en “Game of Thrones”, cuentan con bolsas de dormir térmicas y el mismo hotel recomienda no pernoctar allí más de una noche mientras que ofrece cabañas más "convencionales" para ocupar en el mismo predio, que se puede visitar por el día, independientemente de que se contrate el hotel.



Kittilä es una de las principales locaciones en Finlandia para viajeros en busca de las famosas auroras boreales. SnowVillage, el predio donde se encuentra el hotel helado de "Game of Thrones", ofrece "safaris" para observar este curioso fenómeno.



Revisa la galería que acompaña la nota y descubre cómo luce por dentro este hotel temático de "Game of Thrones".





Fuente: La Nación, Argentina, GDA /El Comercio.