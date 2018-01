Islas Galápagos: 6 experiencias que lo hacen un destino increíble

Las Islas Galápagos se encuentran a 972 km de la costa de Ecuador. Para llegar debes tomar un vuelo desde Guayaquil o Quito e ir al aeropuerto de Baltra cercano a la Isla Santa Cruz.



El archipiélago tiene trece islas, la mayor de ellas es Isabela, ubicada en el occidente del archipiélago. Desde el Puerto Villamil ( en Isabela), puedes partir en una embarcación para llegar al islote Las Tintoreras, donde nadarás entre tiburones en un canal de aguas mansas. También te podrás cruzar cara a cara con alguna matarraya y peces de colores.



La isla más poblada y donde podrás alojarte (desde US$ 90) es el archipiélago de Santa Cruz. En las afueras de la ciudad se encuentra la Estación Científica Charles Darwin, un centro de investigación encargado de monitorear la conservación de los recursos naturales de la isla. Allí verás a las tortugas gigantes y lagartos terrestres, los dos principales representantes de la fauna de Galápagos.

---Guía del viajero--

¿Cómo llegar? Desde Lima, hay vuelos a Quito a partir de US$ 375 en TAME, Avianca o LATAM.

Desde Quito hay vuelos a Galápagos a partir de US$ 466 con Avianca o TAME.



Costos de ingreso a la isla. Hay dos pagos que se deben realizar:

El primero de US$ 20 por la tarjeta de control de tránsito en el aeropuerto Quito o Guayaquil y luego, US$ 100 al momento de ingresar a la isla Galápagos.



¿Cómo moverte entre islas?

El traslado se hace a través de las ‘fibras’, las lanchas que salen desde cada puerto (US$ 30). Los trayectos más usuales son los que unen: Santa Cruz ( puerto Ayora) con San Cristóbal (puerto Baquerizo Moreno) y Santa Cruz con Isabela ( puerto Villamil)