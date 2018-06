Japón: así será el tren bala inspirado en Hello Kitty ¿Te gustaría viajar en un tren temático de Hello Kitty? Gracias a la compañía ferroviaria West Japan Railway Co. será posible.

- / - Este tren, inspirado en Hello Kitty, se trasladará entre las ciudades de Osaka y Fukuoka a partir del próximo 30 de junio. (Foto: Difusión) - / - El tren contará con ocho vagones. En todos, la decoración y los detalles tendrán que ver con Hello Kitty. (Foto: Difusión) - / - También habrá un espacio para poder tomar fotos, con una muñeca Hello Kitty, pensado en los usuarios de Instagram. (Foto: Difusión) - / - Este tren fue diseñado por la compañía de ferrocarriles West Japan Railway, en conjunto con la compañía Sanrio, que creó a Hello Kitty en los años ochenta. (Foto: Difusión) - / - Este tren servirá como guía y promoverá los encantos regionales del oeste de Japón. (Foto: Difusión) - / -