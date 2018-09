Feria de libros, talleres y conciertos gratuitos en el festival "Lima Lee"

Feria de libros, talleres, conciertos y muchas más actividades serán parte del Festival de la Lectura: Lima Lee, que irá desde hoy hasta el domingo 30 de setiembre, en la Alameda Chabuca Granda, en el Cercado de Lima.

El evento contará con la presencia de treinta editoriales de Lima y diez editoriales de distintas ciudades del interior del Perú. La idea de esta feria es ser un punto de encuentro para que tanto grandes y chicos se animen a leer mucho más seguido.

El ingreso al Festival de la Lectura: Lima Lee es gratuito y el horario de atención va de 11 a.m. a 9 p.m., por lo que no hay excusas para no asistir.

Hoy, 26 de setiembre, podrás disfrutar del arte de la Asociación Cultural Brisas del Titicaca, quienes presentarán un show artístico. Otro espectáculo que no te puedes perder en la inauguración del evento es el que han preparado los alumnos de la Universidad de Música. Para cerrar, los amantes de la poesía podrán escuchar a los alumnos del colegio 1179 Tomas Alva Edison.



Si quieres saber más de la programación, ingresa al siguiente link.