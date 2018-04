Lisboa: descubre los encantos de la capital portuguesa

Entre el céntrico distrito de Baixa y el popular Barrio Alto se ubica el vecindario más bohemio de Lisboa. Se trata del Chiado, un sector lleno de cafés y tiendas de diseño que, además, destaca por su movida cultural. Y es que ahí se encuentran los principales museos y librerías como Livraria Bertrand, abierta al público desde 1732. El corazón de este barrio es la Plaza de Luís de Camões, así es que no dejes de caminarla.



Por otro lado, en las laderas del Castillo de San Jorge, se encuentra Alfama, una zona de pescadores. Te sugerimos recorrerla en el tranvía 28 que parte de la Plaza Martim Moniz. Por último, sube hasta el mirador das Portas do Sol para obtener las panorámicas más impresionantes. No te arrepentirás.

Guía del viajero

¿Cómo llegar?

Los vuelos de Air Europa e Iberia hacen escala en Madrid y van desde US$1,354.



¿Dónde alojarte?

El hotel Guesthouse Charminn de Alfama cuenta con habitaciones desde US$46.

En Chiado, el hotel Norte Guesthouse tiene dormitorios desde US$74.