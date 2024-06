La alegre y adrenalínica nueva atracción de Disney World está basada en la famosa película La princesa y el sapo, protagonizada por la princesa Tiana, el príncipe Naveen, el caimán Louis, Mama Odie y demás personajes que verás durante el juego. Tiana´s Bayou Adventure tiene el siguiente slogan: “Todos son bienvenidos” y nada más cierto. La atracción tiene suficiente diversión para todos, ya que pueden entrar niños, adolescentes, jóvenes y adultos de todas las edades, solo necesitas pasar los 102 cm de altura para ingresar.

Tiana´s Bayou Adventure es un recorrido acuático por el hermoso pantano de Tiana que incluye giros, vueltas y caídas. Además, durante todo el viaje, escucharás jazz, zydeco y blues de fondo, lo cual hará más ameno y festivo el viaje. El ´ride´ es bastante emocionante por sus caídas sorpresas y la decena de animatronics que se ven más reales de lo habitual. Se nota que han sido realizados con una tecnología avanzada, muy superior a la de otras atracciones de los parques de Orlando. La cereza del pastel llega al final del recorrido con la caída de poco más de 25 metros de altura.

LEE MÁS | La increíble historia de Gianni, la peruana que viaja por el mundo con su bebé de año y medio

Antes de llegar a la caída, recorrerás en una balsa las serpenteantes aguas del pantano, rodeado de una atmósfera mágica y divertida. Mientras disfrutas de la música y los personajes, la música zydeco se comenzará a intensificar. La sensación de adrenalina llega a su pico cuando la balsa se detiene momentáneamente en el borde del precipicio. Sentirás la emoción corriendo por tu cuerpo y el corazón palpitando como si quisiera salir. Antes de que puedas pensarlo más, empieza la caída en picada. El torbellino de emociones se siente como una mezcla de vértigo y euforia indescriptible.

¿Cómo hacer para probar el juego sin largas filas?

Este juego seguro tendrá una gran acogida, así que si quieres ser de los primeros en probarla sin hacer cola por horas, tendrás dos opciones: una cola virtual a través de la aplicación My Disney Experience.





Gracias a esta opción, no tendrás que esperar bajo el sol; solo tendrás que acercarte cuando la aplicación te muestre la hora indicada. La segunda opción para ingresar rápidamente es adquirir Lightning Lane, el servicio de Disney Genie+ que te permite entrar a los juegos más rápido. Aún no se sabe cuánto costará, ya que el precio varía por fecha y parque. Esta atracción también abrirá próximamente en Disneyland California y en Disneyland Tokyo, pero aún no tiene fecha de inauguración en estos parques. Definitivamente, en Walt Disney World cada detalle está muy bien planeado para que disfrutes una experiencia mágica e inolvidable.