¿Malestar en el avión? Sigue estos prácticos consejos

Malestar estomacal, escalofríos, molestias en los oídos. ¿Te suena familiar? Estos son algunos de los síntomas que los viajeros solemos sufrir en un avión. Y si a eso le sumamos las horas de vuelo, el espacio reducido, y la cantidad de personas a nuestro alrededor, la cosa puede ponerse aún peor.



Sin embargo, combatir estos síntomas no es complicado, cada uno de estos malestares comunes tienen un remedio sencillo. Aquí te contamos algunos.

La deshidratación es uno de los malestares más comunes y lo combates fácilmente bebiendo agua u otro líquido que no sea gaseosa ni alcohol. Ten en cuenta también el tipo de alimento que consumes: evita las grasas o alimentos demasiados salados y reemplázalos con snacks bajos en grasas, yogurt o carne a la parrilla si vas a almorzar. Y si se te tapan los oídos, no mastiques chicle, lo mejor es comer un caramelo.



Ya en tu destino, intenta llevar tu vida normal: ingiere tus alimentos a tus horas, haz ejercicio y no olvides de exponerte al sol pues ayuda a combatir el “jet lag” y su luz te proporciona vitamina D. Otros remedios son la canela y la fibra para la digestión, la vitamina C de los cítricos para mejorar tu sistema inmunológico, la manzanilla para ayudarte a descansar mejor, etc.



Si tu vuelo en avión es largo y tus escalas cortas, es recomendable pasar la noche en un hotel cercano al aeropuerto para tener más horas de sueño.