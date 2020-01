Para admirar las maravillas de la naturaleza es necesario subir una buena serie de peldaños. Varios lugares monumentales y sitios turísticos están rodeados por un gran número de escalones. El diario ‘El Mundo’, de España, dio a conocer la lista de las escaleras más llamativas y mejor diseñadas del mundo.

Cuevas de Batu

Este hermoso santuario hindú es una colina de piedra caliza ubicado en Malasia, en cuyas cuevas se pueden encontrar espacios de culto a los dioses, pero antes, los devotos y turistas tienen que subir 272 escalones. Esta obra está dedicada al dios hindú Murugan, dios de la guerra, por lo que cada año se reúnen allí millones de personas para el Festival Thaipusam, celebración que conmemora su nacimiento.

Pailón del diablo

Aunque se conoce popularmente como Pailón del diablo, este paisaje natural se llama Cascada del río verde y está ubicado sobre la cordillera de los Andes en la provincia de Tungurahua, Ecuador. Allí hay varios miradores conectados por empinadas escaleras en piedra en los que se puede admirar la riqueza natural del lugar. Se le conoce popularmente como Pailón del diablo por la forma de las rocas que se encuentran bajo la cascada, que al mirarlas detenidamente forman la figura del rostro de Lucifer.

Escaleras de Selarón

Estas coloridas y famosas escaleras están ubicadas entre los barrios Lapa y Santa Teresa en Río de Janeiro (Brasil). Deben su nombre al artista chileno Jorge Selarón, quien después de viajar por el mundo durante muchos años en 1983 llegó a Río y se enamoró tanto de este lugar que decidió remodelar las feas y antiguas escaleras aplicándoles azulejos de colores hasta convertirla en uno de los destinos turísticos imperdibles de esta ciudad.

Puerta del cielo

En la montaña de Tianmen (China), en el parque nacional natural que lleva el mismo nombre, se encuentra ubicada una de las arquitecturas naturales más hermosas de este país, provocada por el derrumbe hace muchos años de una parte del acantilado, un agujero natural de 131,5 metros de altura por 30 metros de ancho. Llegar a este majestuoso paisaje es toda una travesía, pues primero se debe realizar un largo recorrido en teleférico, de hecho, es uno de los más largos del mundo con un ascenso de 1.279 metros. Después el visitante camina por senderos en vidrio para más adelante tomar un bus que lo dejará finalmente en los 999 escalones, cuyo destino son la puerta del cielo.

Jardines Bahaí

En Haifa, Israel entre el imponente Monte Carmelo se encuentra el centro religioso de Bahaí. Allí vivió durante sus últimos años el profeta Bahá'u’llah y en ese mismo lugar yacen sus restos. Desde entonces, sus jardines son visitados con frecuencia por los seguidores de esta religión, pero también por turistas que se sienten atraídos por el diseño y la arquitectura del lugar. Alrededor de los 1.700 escalones se puede apreciar la belleza de la vegetación, en su mayoría palmeras y cipreses que armonizan el lugar, convirtiéndolo en una hermosa reserva. No en vano es considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 2008.

Sigiriya

Esta magestuosa roca producto de la erosión de un volcán extinto, también conocida como la Roca del León, está ubicada en Sri Lanka y fue utilizada por el príncipe Kassapa para construir su nuevo palacio después de haber asesinado a su padre. Con el paso de los años, en el lugar también se construyeron otro tipo de edificaciones que actualmente son de gran atractivo turístico. Para llegar a la cima es necesario subir alrededor de 1.231 escalones, los primeros construidos en roca, mientras que el resto del recorrido es una escalera metálica clavada en la roca en la que en algunos tramos se pueden observar grandes nidos de avispas, por lo que se aconseja ascender con mucho cuidado. Más arriba se pude observar la cueva de la Cobra y en ella, diferentes pinturas sobre las piedras de mujeres semidesnudas, para finalmente llegar a la cima desde donde se puede observar el hermoso paisaje.

Gaztelugache

En la Isla de San Juan de Gaztelugache en el País Vasco se encuentra un imponente islote que se hizo popular en los últimos años por ser uno de los escenarios de la serie Juego de Tronos, pero la construcción del sendero se remota del siglo X. La afluencia de turistas a este hermoso paisaje se incrementó al convertirse en Rocadragón en la popular serie de HBO.

Chand Baori

Es un pozo escalonado construido hace más de mil años en Abhaneri, India. Los 3.500 escalones fueron creados para que el agua fluyera a través de ellos y así formar diferentes terrazas unidas entre sí para tener abundantes reservas de agua para las épocas de sequía. Así mismo, cuenta con un complejo ceremonial que era utilizado para celebrar diferentes rituales religiosos. Actualmente la construcción está en uso, pero su exquisita arquitectura atrae a visitantes de todas las partes del mundo.

Plaza de España

Estas son las escaleras más famosas de Roma, están ubicadas en el cruce donde se unen las populares Via dei Condotti, Via Frattina y Via del Babuino y su nombre se debe a que en el lugar se encuentra, desde el siglo XVII, la embajada española ante la Santa Sede. Pero los 135 escalones que hacen parte de la estructura no se construyeron sino un siglo después con el fin de acercar la plaza con la Iglesia de Trinità dei Monti.

El sendero Haiku

En la isla de Oahu en Hawaii se encuentra una colina que resalta por su riqueza natural, un destino exquisito para los amantes del montañismo y la caminata. Son alrededor de 3.922 escalones de acero que llevan hacia la cima de esta maravilla de la naturaleza. Infortunadamente, la estructura está cerrada al público desde la Segunda Guerra Mundial y el famoso ataque japonés a la base de Pearl Harbor. Aun así, son muchas las personas que visitan el lugar de forma clandestina porque se sienten atraídos por la belleza de este paisaje.

(Fuente: El Tiempo / Colombia)