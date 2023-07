3 / 6

En la ciudad de Nueva Orleans, la celebración del 4 de julio tiene un sabor especial. La cultura y la música se entrelazan en un evento conocido como "Go 4th on the River" (Celebra el 4 en el río). Los cruceros fluviales y los barcos decorados navegan por el río Misisipi mientras los fuegos artificiales iluminan el cielo. Además, el festival "Essence Music Festival" coincide con esta fecha, atrayendo a renombrados artistas de música R&B y soul. Nueva Orleans se llena de ritmo y alegría, ofreciendo una celebración única para los visitantes. (Foto: Tripster).