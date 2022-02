Los últimos dos años fueron complicados para los festivales de música. Este 2022, se espera que, con el aumento de la vacunación, los grandes espectáculos vuelvan a tener un gran número de asistentes como antes de la pandemia.

En esa misma línea, muchos artistas están confirmando su presencia en los festivales de música más importantes del mundo. Ahora, haremos un repaso por cuatro de ellas que contarán con su edición 2022.

Estereopicnic (Colombia)

El festival musical alternativo más grande de Colombia regresa pospandemia con un lineup confirmado para los próximos 25, 26 y 27 de marzo en el Campo de Golf Briceño 18 de Bogotá.

Foo Fighters, J Balvin y The Strokes encabezan la lista de artistas que se presentarán para encender al público en un escenario al aire libre. Acompañándolos estarán Doja Cat, la joya más brillante del pop rap y RCA Records, A$AP Rocky, parte de la realeza neoyorquina del hip hop, Fatboy Slim, leyenda viviente del big beat, y dos actos intergeneracionales Martin Garrix y Nile Rodgers & Chic.

Las entradas están a la venta y puedes adquirirlas de forma individual por día o en combo de tres días. Te dejamos la web del evento: https://www.festivalestereopicnic.com/#/

Jamming (Colombia)

Después de dos ediciones interrumpidas por la pandemia, el Festival Jamming vuelve a realizarse de manera presencial los próximos 19, 20 y 21 de marzo de 2022. En esta ocasión, el evento se llevará acabo en el Parque Recreativo Playa Hawái en Ibagué, Tolima.

A diferencia de ediciones anteriores, este 2022 se han confirmado tres fechas con artistas de diferentes géneros como: rock, reggae, ska, salsa, hip hop, dancehall, afro beat, entre otros. Estos días estarán cargados de música en vivo, cultura, camping, gastronomía, conferencias, piscina y muchas actividades que estaban programadas para la edición 2020/2021.

El Jamming Festival 2022 tendrá tres escenarios (Jamming, Summer y Casa Babylon), equipados tecnológicamente y dirigidos por profesionales.

Las entradas están a la venta en su web oficial: https://www.jammingfestival.com.co/

El Jamming Festival contará con una nómina impresionante de más de 150 artistas de diferentes géneros musicales. (Foto: jammingfestival.com.co)

Lollapalooza (Argentina)

La séptima edición del festival Lollapalooza de Argentina se realizará el 18, 19 y 20 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. Participarán artistas y grupos como Miley Cyrus, Foo Fighters, The Strokes, A$AP Rocky y Martin Garrix, entre otros.

Serán 300 mil fans que volverán a celebrar la música en vivo y a encontrarse con sus artistas favoritos. El evento contará con cinco escenarios y diferentes géneros con más de 100 bandas y solistas.

Para esta edición las entradas ya están agotadas.

When We Were Young (Las Vegas, EE.UU.)

El evento que reunirá a los artistas más importante de la década de los 2000: When We Were Young, se realizará el próximo 22 de octubre en Las Vegas, Nevada. Este festival promete hacer recordar a muchos las épocas de su juventud donde muchos se consideraban emos.

Con bandas como My Chemical Romac, AFI, Avril Lavigne, Paramores, Bring Me The Horizon, entre otras, se espera que los asistentes recuerden su adolescencia tal y como lo indica el nombre del evento.

Las entradas ya están a la venta en su página oficial: https://www.whenwewereyoungfestival.com/ y van desde los 200 hasta los 12,000 dólares.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO:

El cantautor español ofrecerá este 23 de marzo un concierto de despedida de los escenarios en el Plaza Arena del Jockey Club del Perú. En entrevista con El Comercio nos habla del motivo que lo llevó a tomar tan drástica decisión, de sus inicios en la música, de sus temas más representativos, de Marc Anthony, Isabel Pantoja, Gabriel García Márquez y niega haber cantado para Pablo Escobar.