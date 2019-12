Si ni cuando te vas de viaje consigues relajarte del todo por los preparativos del mismo, esta tendencia te puede interesar.

En los últimos años han aparecido nuevas plataformas para viajar que rompen con el esquema tradicional y atraen la atención de los curiosos y de los que prefieren viajar sin hacer muchos planes, dejándolo todo en manos del destino.

Se trata de agencias de viaje sorpresa, en las que pagando un precio determinado obtienes un viaje del que no conoces el destino hasta pocos días antes de comenzar la aventura.

Y aunque esta tendencia es particularmente notable en Europa, en América Latina también empieza a florecer, como es el caso de la web Escappy, creada en Colombia en 2017.

El funcionamiento es sencillo y prácticamente el mismo en cada una de estas nuevas plataformas. Se rellena un formulario como el de cualquier otra agencia de viaje, introduciendo el número de viajeros, el tiempo por el cual quieres irte de vacaciones y la fecha y punto deseado de partida.

Es entonces cuando comienza la peculiaridad y te ofrecen una lista de destinos con la posibilidad de descartar alguno que no te apetezca o que ya conoces. También te dan la posibilidad de elegir el tipo de alojamiento, lo cual obviamente tiene su impacto en el precio final.

Una vez completado este formulario, solo toca sentarse a esperar el destino final, el cual se revela por sorpresa unas 48 horas antes del día de viaje generalmente.

Algunas críticas de viajeros a este sistema incluyen, por ejemplo, que cuando se requieren necesidades especiales como mayor espacio en los asientos del avión o cuando se quiere un hotel con varias especificidades, resulta mejor que uno mismo pudiese adquirirlo.

También, que no siempre los sitios que se sortean son tan atractivos o se ajustan a los gustos del viajero.

BBC Mundo recopiló algunas de las plataformas que ofrecen este tipo de aventuras que se salen de la rutina.

(Foto: Shutterstock)

1. Escappy

Es una startup colombiana que ofrece una multitud de destinos en cada continente y opciones para personalizar el viaje.

De esta forma, puedes elegir, por ejemplo, qué tantas ciudades y países quieres visitar durante tu recorrido o qué tipo de plan llevas: mochilero, fiestero, romántico, religioso o gastronómico.

Además, ofrece desde escapadas de tres días hasta viajes de larga duración.

2. Wish and Fly

Como suena, deséalo y vuela.

Esta compañía ofrece paquetes sorpresa de vuelo y hotel desde uno hasta seis pasajeros y desde dos hasta siete días.

Su cuestionario es más reducido que el de Escappy, al igual que sus destinos. Fundamentalmente viajes por Europa y los vuelos pueden tomarse desde varias ciudades de España y Roma y Milán, en Italia.

Esta compañía es una de la que ofrece precios más económicos, partiendo desde los 99 euros, unos US$110.

(Foto: Shutterstock)

3. Flykube

Esta empresa con sede en Barcelona, España, también destaca por la variedad de los paquetes que oferta, brindando viajes de larga duración, escapadas, de múltiples destinos y también paquetes vips y de verano.

Aunque fundamentalmente basa su oferta en destinos europeos, incluye a Dubai como uno de los lugares posibles.

Te permite, además, descartar de una lista de posibles lugares aquellos que por alguna razón no deseas ir.

4. Waynabox

Su oferta comienza partir de US$110, pudiendo emprender el viaje desde España, Reino Unido, Italia, Suiza, Francia, Bélgica y Portugal.

Los paquetes pueden adquirirse hasta para siete personas y también ofrece la posibilidad de descartar destinos de antemano.

Aunque viene de serie con un acomodamiento estándar incluido, se puede elegir compartir habitación o adquirir una con mayores comodidades. Elegir entre una y otra opción puede reducir y aumentar el precio en unos US$20.

(Foto: Shutterstock)

5. Pack up and Go

Esta compañía estadounidense basa su oferta en las escapadas de tres noches desde US$400 y ofrece 90 destinos dentro de Estados Unidos.

A su vez, apuesta por incentivar el turismo en ciudades pequeñas y medianas, para así "distribuir los beneficios... ya que muchos de los viajeros estadounidenses se concentran en las grandes metrópolis", según dicen en su descripción en la red social LinkedIn.

Una semana antes, la agencia te envía un correo electrónico donde incluyen la predicción meteorológica del sitio al que vas, dónde comienza tu viaje y algunos artículos necesarios-

Unos pocos días antes de la fecha del viaje, recibes un sobre donde se incluye tu destino y recomendaciones de ocio. Eso sí, te aconsejan que para vivir la experiencia al máximo no abras el paquete hasta llegar al punto de partida.