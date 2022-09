Salir de Lima para buscar un mejor clima resulta una tentación para los limeños cada invierno, sobre todo con las bajas temperaturas del último tiempo. Y así como existen grandes posibilidades para viajar en el territorio nacional, para aquellos que se aventuran por los destinos en el extranjero, Aruba se presenta como una gran opción.

“A julio de 2022, Aruba ha recuperado el 60% de los pasajeros de Perú en comparación con el 2019. Y se espera recibir cerca de seis mil visitantes peruanos al cierre de este año. Si bien la principal motivación de los peruanos para viajar a la isla suele ser disfrutar de la playa y el sol, los viajes de negocios se vienen incrementando”, comenta Jordan Schlipken, gerente de nuevos negocios de A.T.A.

Aruba es diferente al resto del Caribe. Es una isla de belleza salvaje, que combina el desierto árido con aguas cristalinas. (Foto: ATA)

Si te interesa viajar a la también llamada ‘Isla Feliz’, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

¿Cuáles son los requisitos para viajar desde Perú?

Para viajar a Aruba desde Perú se necesita tener un pasaporte vigente al momento del ingreso y salida de la isla y el registro en línea de la ED Card (Tarjeta migratoria). Este último se puede gestionar 72 horas antes del viaje en el siguiente link: https://edcardaruba.aw/

¿Qué vuelos existen desde Perú?

Para viajar a Aruba, los peruanos pueden hacerlo a través de los dos aliados aéreos de la región: Copa y Avianca, los cuales cuentan con conexiones sencillas por Panamá o Bogotá. También existe la posibilidad de viajar a través de Miami con American Airlines y LATAM Airlines.

¿Cuál es la mejor temporada para viajar a Aruba?

Todos los meses son perfectos para viajar a Aruba. L os visitantes de la isla pueden disfrutar de una temperatura promedio de 28 grados centígrados todo el tiempo, ya sea en la playa o en la ciudad, dado que esta cuenta con suaves vientos que refrescan el clima. Asimismo, en Aruba el bronceado está garantizado, gracias a su posición geográfica fuera del cinturón de huracanes, que permite contar con 360 días de sol todo el año.

¿Qué atractivos turísticos ofrece la isla?

Aruba es una isla que es muy conocida por sus hermosas playas y su clima perfecto. Recientemente, Eagle Beach fue la ganadora del premio Travellers’ Choice de TripAdvisor Best of the Best de 2022 en la categoría playas, ocupando el tercer lugar entre las 25 mejores playas del Caribe y la quinta mejor playa del mundo.

“A julio de 2022, Aruba ha recuperado un 105% de pasajeros versus el mismo mes en 2019. Es decir, nos encontramos en un momento de recuperación sostenida del turismo tras los embates de la pandemia. Este 2022 esperamos recuperar el 95% de los visitantes globales que recibimos en 2019″, finaliza Jordan Schlipken.

Para conocer más sobre Aruba, su clima, idiomas y planes para hacer, puede visitar www.aruba.com