Entre los destinos turísticos más impresionantes del continente europeo, existe uno que destaca por encima de todos: el Top of Europe. Este título no se refiere exclusivamente a un tren en particular, sino a una experiencia única que te llevará a lo más alto de Suiza, a más de 3.500 metros de altitud, a través de un espectacular viaje en tren.

El recorrido comienza en la estación de tren más alta de la región, Jungfrau, ubicada en medio de los majestuosos Alpes suizos. Si eres amante de la nieve y las montañas, este destino es simplemente imperdible.

El trayecto hacia el Top of Europe ofrece vistas panorámicas impresionantes que resultan difíciles de describir con palabras. Al salir de la estación subterránea y adentrarte en la superficie, te verás rodeado por la inmensidad de los Alpes. El silencio que reina en medio de esta cordillera solo se ve interrumpido por el ruido de la locomotora.

La estación de Jungfraujoch, situada geográficamente entre Jungfrau y Mönch, ofrece una plataforma de observación y un observatorio meteorológico que te dejarán maravillado con los detalles de los valles suizos. A lo largo del trayecto en tren, podrás apreciar cómo los verdes suelos dan paso a las imponentes cumbres nevadas.

Con más de 100 años de historia, esta obra de ingeniería es un verdadero tesoro que ha resistido el paso del tiempo. El recorrido de nueve kilómetros atraviesa un desnivel de casi 1.400 metros, desde los 2.061 metros de Kleine-Scheidegg hasta los 3.454 metros de la estación de Jungfraujoch. Aunque la estación se encuentra a más de 3.500 metros, todavía te esperan 100 metros adicionales de ascenso a pie para llegar a la superficie.

Precios y cómo ahorrar

Es importante mencionar que el precio del viaje en el tren de Jungfrau puede resultar elevado, superando los 200 euros para el trayecto de ida y vuelta. No obstante, este costo se justifica por el mantenimiento constante que se requiere para la estación.

Si deseas ahorrar algo de dinero, puedes optar por los trenes de la mañana, que forman parte del sistema “Good Morning Ticket”. Este sistema te permite ahorrar un pequeño porcentaje si viajas en los primeros horarios, aunque debes tener en cuenta que deberás regresar relativamente temprano. Muchos turistas optan por la comodidad de los trenes más caros para evitar prisas.

Antes de emprender tu viaje, es recomendable consultar los días, horarios y precios de los billetes en la página web de Jungfraujoch.

Explorando la región

La región que rodea al Top of Europe es simplemente cautivadora. El área se extiende alrededor de tres impresionantes montañas: Jungfrau, Eiger y Mönch. Además, descubrirás pintorescos pueblos que parecen estar escondidos tras las curvas de los Alpes. Muchos de estos pueblos tienen una larga tradición en deportes de nieve, por lo que incluso en verano podrás disfrutar del esquí y otras actividades.

Sin embargo, otro motivo que atrae a miles de turistas cada mes al tren de Jungfrau es el glaciar Aletsch, el más grande de Europa. Este gigantesco río de hielo se extiende por cerca de 23 kilómetros y ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Los más aventureros se atreven a caminar sobre la superficie del glaciar, aunque se recomienda hacerlo bajo la guía de expertos. Existen rutas de senderismo de dos días que incluyen pernoctaciones en la montaña, organizadas y coordinadas por el Club Alpino Suizo, pero estas no son económicas.

El punto de descanso en esta increíble experiencia es la Konkordiaplatz o Plaza de la Concordia, donde se unen los cuatro glaciares que dan origen al Aletsch. Esta experiencia solo está disponible durante los meses de verano y es necesario reservar con antelación debido a la alta demanda. El precio ronda los 500 euros, aunque puede variar según la demanda del momento.

En esta región, siempre acompañado de guías, podrás practicar senderismo y explorar una variedad de rutas. Desde caminatas cortas y sencillas para observar el glaciar de cerca, hasta senderos más desafiantes y largos que permiten a los más experimentados disfrutar del deporte y contemplar paisajes alpinos de gran belleza.

Si estás pensando en alojarte cerca de Jungfrau, te recomendamos Grindelwald debido a su excelente conexión con esta montaña. Este pintoresco pueblo, ubicado al pie de las imponentes cumbres, es famoso por sus encantadores hoteles y es muy popular tanto entre deportistas como turistas.

Viajar en tren al Top of Europe es una experiencia inolvidable que te sumergirá en un paisaje único y hermoso en lo alto de Suiza. Desde las vistas majestuosas del trayecto en tren hasta la imponencia del glaciar Aletsch, esta aventura te dejará boquiabierto. Si estás dispuesto a invertir en esta maravillosa experiencia, no te arrepentirás de descubrir la belleza de lo más alto de Europa.