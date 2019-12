Dormir en estos hoteles cápsulas es una experiencia única. Algunas se caracterizan por un estilo rústico, mientras que en otras habitaciones toma protagonismo lo futurista. Incluso algunos huéspedes describen este tipo de alojamientos como descansar en una nave espacial.

Te detallamos tres alojamientos que han ganado fama en los últimos años:

-IZZZLEEP

Al ver cuánta gente dormía en el piso del aeropuerto, los responsables del hospedaje decidieron ubicarlo en la Terminal 1 del aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Las cápsulas son individuales y cuentan con un monitor desplegable en el techo para ver YouTube o Netflix (no hay señal de TV). Está equipado con tomacorrientes y portal USB. El check in es a la 1 p.m. y el check out a las 11 a.m. La noche cuesta desde US$36 (sin impuestos). También puedes pagar por hora (US$9); eso sí, debes quedarte mínimo dos horas y entre las 6 a.m. y las 6 p.m.

-OPTIMI ROOMS

Es el primero en su tipo en Bilbao y el País Vasco (España). Posee 36 cabinas individuales (US$28), 14 dobles (US$39), 16 baños y 50 armarios XL. Sus cápsulas, insonorizadas, poseen camas viscoelásticas, pantallas de 26” o 32” y conexiones USB y Bluetooth.

-NONZE HOSTEL

De estilo rústico, el hostel tiene vista al mar, un área común y espaciosas cápsulas (simples y dobles) de puertas corredizas en las que puedes caminar. ¿El precio? Desde US$22 e incluye desayuno. El baño se comparte y queda prohibido hacer ruido después de las 10 p.m. Web: www.nonzehostel.com.