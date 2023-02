Para muchos viajeros armar la maleta es todo un dolor de cabeza por la gran cantidad de restricciones que existen sobre lo que podemos o no llevar en nuestro equipaje. Sin embargo, esto ya no sería una molestia para los pasajeros españoles pues se ha establecido que para el 2024 ya no es necesario sacar de sus equipajes de mano ni los líquidos ni los aparatos electrónicos.

Ya no tendrás que sacar líquidos ni computadoras en los controles a partir del 2024

Los viajeros ya no tendrán que deshacer sus maletas y podrán ahorrar tiempo durante el proceso de registro de sus equipajes. AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), empresa estatal encargada de estos procesos, ha anunciado que va a implementar en sus controles de seguridad en los aeropuertos que gestiona, los nuevos escáneres con tecnología EDSCB (Sistema Automático de Detección de Explosivos para Equipaje de Cabina, por sus siglas en inglés).

Gracias a estos aparatos de rayos X se obtendrán imágenes en 3D volumétricas de alta resolución que posibilita la inspección del equipaje sin necesidad de tener que depositar determinadas pertenencias en bandejas separadas. Además, complementan la inspección visual del operador con el reconocimiento automático de objetos, reduciendo al mínimo las falsas alarmas y las incomodidades de los pasajeros.

Estas medidas permitirán que los viajeros no tengan que sacar líquidos y equipos electrónicos de sus equipajes de mano, mejorando la inspección y permitiendo que se levante la restricción máxima de 100 mililitros de líquido que rige desde 2006 en todos los aeropuertos europeos.

Los aeropuertos que implementarán los escáneres con estas tecnologías, a finales del 2023 o inicios del 2024, serán: Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat, que concentran el 40 % del tráfico de pasajeros. Después, a finales de 2024, se implantará en el de Palma de Mallorca y luego irán llegando al resto de aeropuertos de la red de Aena, de acuerdo con fuentes oficiales.

AENA busca implementar líneas automatizadas para la gestión del equipaje de mano (ATRS), lo que permitirá separar las maletas sospechosas de las que no lo son.

También se contará con una gestión y retorno de bandejas de forma automática, sin que los pasajeros tengan que preocuparse por ellas.

Además del sistema de inspección remota, que habilita realizar la inspección de las maletas desde una sala sin necesidad de que el vigilante esté físicamente en el filtro de seguridad, lo que le permitirá concentrarse en sus funcione.

Otros aeropuertos que implementarán esta tecnología

Otros aeropuertos donde se vienen probando estas tecnologías son los londinenses de Heathrow, Gatwick y Stansted. La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos también lo ha probado en quince aeropuertos, incluidos los de Los Ángeles, Oakland, San Diego o Chicago.