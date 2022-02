Los Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022, reunirán del 4 al 20 de febrero a los mejores deportistas en diferentes disciplinas de invierno. Las pruebas olímpicas se repartirán en tres zonas de China: Pekín -la capital-, Yanqing y Zhangjiakou.

Esta es la segunda vez que China organiza unas olimpiadas, 14 años después de los Juegos Olímpicos de Verano de Pekín 2008. Siendo la primera vez en la historia olímpica que una ciudad acoge una edición de verano y otra de invierno.

Para estos Juegos Olímpicos se ha determinado que no se contará con público debido a la pandemia. A diferencia de Tokio, no se han puesto a la venta entradas. Sin embargo, esto no es un impedimento para visitar la ciudad China de Pekín. Te dejamos cinco atractivos de la sede de estos juegos de invierno.

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín están programados para realizarse del 4 al 20 de febrero de 2022. (Foto: Shutterstock)

1. La Ciudad Prohibida

Considerado el monumento más importante por su legado histórico. La Ciudad Prohibida es un sitio que alberga a un gran conjunto de edificios de arquitectura china en donde se concentraron los gobiernos de las dinastías Ming y Qing.

La Ciudad Prohibida cuenta con una extensión de 720,000 metros cuadrados y alberga más de 980 edificios de madera, de los cuales, destacan: el Museo del Palacio, el Palacio de la Suprema Armonía, el Jardín Imperial, el Salón de la Gloria Literaria y el Salón de la Eminencia Militar.

Vista de la Ciudad Prohibida en Pekín, China. (Foto: Wikimedia)

2. Plaza de Tiananmén

La Plaza de Tiananmén o también conocido como la Plaza de la Puerta de la Paz Celestial es una explanada que se creó con el propósito de desarrollar grandes actos políticos similares a los de la Plaza Roja en Moscú, Rusia.

Esta plaza está construida estratégicamente cerca de la Ciudad Prohibida y es una de las más grandes con una extensión de 880 por 500 metros. Se pueden encontrar en esta área: el Museo Nacional de Historia y de la Revolución, el Gran Palacio del Pueblo y el Gran Teatro Nacional de China.

Dentro de la Plaza se pueden apreciar monumentos construidos desde épocas imperiales, tales como: La Torre de Tiananmén, el Monumento a los Héroes del Pueblo, el Mausoleo de Mao Zedong, y los puentes y ríos de Aguas Doradas.

En este punto del país Mao Zedong proclamó en 1949 la fundación de la República Popular China.

Se ubica en el centro geográfico y político de la capital china, sobre la Meseta de Loess; la plaza de Tiananmén es una de las más grandes del mundo. (Foto: Shutterstock)

3. Templo del Cielo

El Templo del Cielo es considerada una de las más grandes bellezas de China y es el mayor templo de país -preservado desde 1420-. El templo está formado sobre 28 pilares de madera con acabados en mármol blanco.

Situado en el parque Tiantan Gongyuan al sur de Pekín, el Templo del Cielo fue un espacio de adoración a la primavera y a las cosechas, y está rodeado por otros pequeños santuarios como: el Salón de la Buena Cosecha, el Altar Circular y la Bóveda Imperial del Cielo.

El Templo del Cielo es el mayor templo de su clase en toda la República Popular de China. (Foto: Shutterstock)

4. Palacio de Verano

El Palacio de Verano se encuentra a orillas del Lago Kunming y en la colina de la Longevidad. Este atractivo cuenta con 290,000 metros cuadrados, aunque la mayor parte se encuentra cubierta de agua.

En este palacio se podrán hallar residencias celestiales, teatros, pagodas, muelles y diversas construcciones. Actualmente, es el centro de descanso más popular entre los pekineses.

El pabellón ‘Yiyun’ es uno de los rincones más especiales. En esta zona es tradicional fotografiarse en el puente de ‘Diecisiete Ojos’ que tiene una longitud de 150 metros y está construido en mármol blanco.

El Palacio de Verano es un parque situado a unos 12 km del centro de Pekín, en la República Popular China. (Foto: Shutterstock)

5. La Gran Muralla China

Establecida como una de las ‘Siete maravillas del mundo moderno’, la Gran Muralla es el máximo atractivo de Pekín para muchos turistas. Esta antigua fortificación china, fue construida para proteger la frontera norte del Imperio chino.

Se calcula que tiene 21,200 kilómetros de longitud, desde la frontera de Corea, al borde del río Yalu, hasta el desierto de Gobi, el borde del sur de Mongolia. Tiene una altura de 6 a 7 metros y de 4 a 5 metros de ancho. Actualmente, solo se conserva un 30 % de ella.

La Gran Muralla China es una fortificación construida entre los siglos V a.C. y XVII d.C. en el norte de China, a fin de contener las invasiones. (Foto: EFE)

