La lógica del bleisure (business + leisure o, en español, negocios + ocio) es simple. Consiste en añadir uno o dos días a tu viaje laboral para hacer turismo. Lo ideal es empezar la jornada de trabajo un lunes o terminarla un viernes, así podrás disfrutar del destino el fin de semana previo o posterior. Otra recomendación: prioriza los lugares a visitar y opta por un transporte rápido que te lleve puntual de un lado a otro. ¿El objetivo? Aprovechar tu estadía al máximo. Ahora bien, en mayo último, el Banco Mundial presentó un ránking de los mejores países del orbe donde hacer negocio. Nosotros lo analizamos y te contamos qué ofrece cada una de esas naciones a los viajeros.

- NUEVA ZELANDA

Lidera el ránking porque cuenta con leyes que facilitan el emprendimiento a sus ciudadanos. Estas aluden a bajas tarifas de impuestos y pocos requisitos para la incorporación de una empresa en el mercado. En la capital, Wellington, es indispensable subir al Monte Victoria (196 m) y contemplar sus vistas 360°. Además, recorrer su zona bohemia. En la calle Cuba, por ejemplo, hay una variada oferta de tiendas de ropa y decoración vintage, así como restaurantes de comida asiática y bares para gozar de la noche.

- SINGAPUR

En este país asiático no es complicado conseguir los permisos de construcción inmobiliaria e iniciar un negocio sin burocracias de por medio. Terminado tu trabajo, organiza un pícnic en Gardens by the Bay, esos bellos jardines de 101 hectáreas ubicados entre el mar y el hotel Marina Bay Sands. Por otra parte, anímate a probar nuevos sabores, como el chilli crab: cangrejo en salsa de ají y tomate (desde US$30) o el roti prata, un pan hecho a la plancha y sin levadura que puedes acompañar con ingredientes salados o dulces (desde US$7,56).

- DINAMARCA

Vive la cultura en Copenhague, la capital de esta monarquía europea, a través de los espectáculos que acoge el Teatro Real. El edificio es el más antiguo de la ciudad, pues data de 1748. También acude al Museo Colección David. Ahí se exhiben piezas de oro del siglo XVIII y 10 obras de arte islámico (cerámicas y textiles de los siglos VII y XIX). En cuanto a su perfil empresarial, debes saber que los conflictos legales en el ambiente laboral se resuelven fácil y rápidamente, porque las quejas se realizan en plataformas digitales y son atendidas inmediatamente por abogados o jueces, dependiendo del caso.

- COREA DEL SUR

Ocupa un lugar en la lista gracias a sus procesos digitales para el pago de impuestos, como la renta del local de trabajo o el correspondiente al valor agregado de los productos (viene añadido en el precio final del artículo o servicio). Para empaparte de su cultura y gastronomía, pasea por las calles comerciales de Myeong-dong, llena de restaurantes, bares y tiendas de souvenirs.

- ESTADOS UNIDOS

Los estados que lo hacen destacar en el informe del Banco Mundial son Los Ángeles y Nueva York. En el primero no existen burocracias que retrasen el emprendimiento de un negocio y el proceso se lleva a cabo de manera virtual. El segundo posee los mejores beneficios del país respecto a los permisos por maternidad y paternidad. En ambos, por otro lado, se redujeron los impuestos para las empresas. Beverly Hills, el vecindario de numerosas estrellas de cine, y el Central Park son algunos de sus atractivos.





LOS PAÍSES LATINOS:

67. Colombia. Brinda la facilidad de empezar un negocio sin la necesidad de abrir una cuenta bancaria para la autorización de facturas.

101. Uruguay. Cuenta con certificados electrónicos que reducen el tiempo de gestión de los documentos requeridos para importar o exportar.

123. Brasil. El sistema de registro de propiedad es eficaz. Los pagos y permisos se otorgan en línea.

124. Paraguay. El comercio transfronterizo se agiliza, ya que el despacho aduanero de importación se realiza a través de una firma electrónica.

125. Argentina. Simplifica el proceso de construcción de inmuebles, gracias a la plataforma online, donde se registran y atienden las solicitudes de los permisos correspondientes.