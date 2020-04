La pandemia ha afectado a más de 180 países. A nivel global, existen más de 2.900 millones de infectados y más de 200 mil fallecidos, según el Centro de Investigación en Salud y Epidemiología de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos (https://coronavirus.jhu.edu/map.html). No obstante, 15 naciones aseguran estar libres del COVID-19.

La OMS advierte que dicha afirmación se basa en un informe hecho por cada gobierno. La falta de contagios en ciertas repúblicas se explicaría por su ubicación remota, escasa población y turismo casi nulo. Sin embargo, en otros casos se pone en duda la veracidad del informe mencionado. ¿Las razones? No haber realizado pruebas de descarte debido a su precaria situación económica, y el hermetismo de naciones como Corea del Norte, pues lleva a pensar que la cifra de posibles infectados se habría ocultado.

Ahora bien, ¿cuáles son y en qué condiciones se encuentran aquellas repúblicas?

Las que pertenecen a Oceanía son insulares. Vanuatu, por ejemplo, constituye un archipiélago de 83 islas de origen volcánico situadas en el Pacífico Sur. De clima tropical y playas vírgenes, destaca por los volcanes activos Marum y Benbow. Ambos están rodeados de bosques de caña y zonas de camping.

Por su parte, Kiribati se extiende en 811 km² distribuidos en 33 atolones de coral (islas con lagunas interiores que comunican con el mar). Tal condición y el cambio climático lo ponen en riesgo, ya que el mar podría inundar su territorio. Otra nación de Oceanía libre del COVID-19: Micronesia. Tiene poco más de 112 mil habitantes y en su gastronomía abundan el coco, camote, mariscos y fruta del pan. Esta última, también llamada vijahoó, es rica en proteínas, fibra y almidón.

En el continente asiático figura Corea del Norte. El gobierno del dictador Kim Jong-un niega la existencia del coronavirus en su territorio. Este mes, el líder comunista se sometió a una cirugía de corazón. Hasta el momento, diversos medios de comunicación de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur especulan sobre su estado de salud; incluso, acerca de si sobrevivió o no a la intervención. ¿Sus hipótesis? Se recupera, su pronóstico es grave, quedó vegetal o murió.

Otro estado absolutista es Turkmenistán. Se sospecha que las autoridades censuran cualquier información referente a la enfermedad. De acuerdo con ellos, la pandemia no los ha golpeado.

Dos países africanos tampoco registran contagios: Comores y Lesoto. Al primero lo conforman tres islas y cerca de 813 mil personas. El segundo es un reino de dos millones de habitantes en plena cordillera de Drakensberg. ¿A qué responde que la pandemia no los haya alcanzado? Su población es mayoritariamente joven y no pueden acceder a las pruebas de descarte. Según el Instituto Africano de Investigación y Salud, África no cuenta con la infraestructura para enfrentar la crisis sanitaria.

En nuestra fotogalería, descubre detalles del resto de repúblicas que afirman estar libres de coronavirus.

* El Comercio mantendrá con acceso libre todo su contenido informativo sobre el coronavirus.

VIDEO RELACIONADO

El coronavirus en territorio africano

Covid-19 golpea al África

TE PUEDE INTERESAR

-------------

¿Cuánto dura el período de incubación de la covid-19?

Primero hay que entender que el período de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad.

De acuerdo con estimaciones, el periodo de incubación de la covid-19 oscila entre 1 y 14 días, y en general se sitúa en torno a los cinco días.

Por el momento se continúan analizando y actualizando estos datos para tener una información más precisa y detallada.

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).