Descubre la nueva montaña rusa de "Harry Potter" en Orlando |FOTOS

Ahora podrás vivir una emocionante experiencia en Universal Orlando, en Florida (Estados Unidos), de la mano de uno de los personajes más queridos de la saga "Harry Potter": Hagrid.



A partir del próximo 13 de junio, una nueva montaña rusa te permitirá descubrir las criaturas más singulares de este mundo mágico. ¿Te atreves a vivir esta experiencia?



"Hagrid’s Magical Creatures Motorbike Adventure" es el nombre de esta montaña que busca convertirse en la atracción favorita de los fanáticos de "Harry Potter". Por esta razón, se cuidaron todos los detalles del guardabosques y profesor de Hogwarts, creando una figura animada de 2,15 metros. Este personaje-que sorprende por su gran parecido al Hagrid de las películas- servirá como guía al momento de que los visitantes ingresen al Bosque Prohibido.



Ruinas misteriosas, árboles gigantes, y las criaturas más raras forman parte del viaje, que inicia desde la cabaña de Hagrid, y que se deberá seguir a bordo de motos mágicas. Con 1.540 metros, la montaña rusa es considerada la más larga del estado de Florida. ¿Su ubicación? En "The Wizarding World of Harry Potter – Hogsmeade", en "Universal's Islands of Adventure".



En la galería que abre esta nota puedes ver cómo luce la nueva atracción de "Harry Potter".