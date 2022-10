3 / 11

Alert es un asentamiento a poco menos de 817 kilómetros del Polo Norte y es considerado como el asentamiento humano permanentemente habitado más septentrional de la Tierra. Solo cuenta con seis habitantes que ocupan una base militar y también una estación meteorológica del Servicio Meteorológico de Canadá. Además de remoto, es un lugar bastante inhóspito, cubierto de nieve diez de los doce meses del año y cuya temperatura máxima se alcanza en julio: poco más de 3 grados, que deben ser una delicia comparados con los 40 bajo cero que se suelen alcanzar en invierno. En este lugar, no te va a faltar tranquilidad y espectaculares auroras boreales. (Foto:"Sign Post" by jzielcke is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.)