1 / 6

En enero del 2024 Disneyland Paris ya no tendrá uno de los restaurantes más populares del parque: Planet Hollywood, el cual se encuentra desde julio de 1996. Este particular lugar no pasa desapercibido en el parque, ya que un planeta azul grande con letras rojas invita a los comensales a pasar y recorrer sus salones repletos de cuadros de famosos y de las películas más recordadas de Hollywood. (Foto: Disneylandparis)