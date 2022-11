Walt Disney World anunció el incremento de los precios de sus entradas para el 2023. Dentro de los boletos que subirán los precios están los boletos de un solo día, los boletos de varios días y las renovaciones de los planes anuales.

Este es el segundo aumento en lo que va del año. Recordemos que en febrero el resort principal de la compañía en Orlando, Florida, aumentó los precios de las entradas. Aunque, no todo es malo, si estás próximo a viajar a estos parques de diversiones y ya cuentas con las fechas en que visitarás el parque, aún puedes comprar los boletos del próximo año a precio actual hasta el 8 de diciembre.

Walt Disney World anuncia el aumento de sus entradas. (Foto: Shutterstock)

¿Por qué el aumento?

De acuerdo con un portavoz de Disney este aumento se debe a que existe una fuerte demanda continua por parte del público y por el lado de la compañía a una inversión significativa que vienen realizando en los parques temáticos en los últimos años.

¿Cuáles son los nuevos precios?

El precio actual de un pase de un día para un solo parque se encuentra entre $109 y $159, según la demanda. Pero esto cambiará a partir del 8 de diciembre, ese rango ahora también dependerá del parque que elijas visitar.

Si deseas visitar los parque temáticos, ahora será más costoso ya que Magic Kingdom y Disney’s Hollywood Studios han experimentando aumentos de más del 12 %. Todos estos aumentos se realizarán desde el próximo 8 de diciembre. Los nuevos precios de las entradas de un solo parque para un día serán las siguientes:

Disney’s Animal Kingdom: $109 – $159 (mismo rango que hoy)

Estudios de Hollywood de Disney : $124 – $179

EPCOT: $114 – $179

Parque del Reino Mágico: $124 – $189

Las personas que decidan comprar los boletos para un día, sin la tolva del parque, ya no tendrán que reservar un parque para el día. Las reservas del parque aún son necesarias para todos los demás tipos de boletos.

Disney señala que el límite de boletos para el parque temático de un solo día ($189) solo se aplica a Magic Kingdom durante nueve días alrededor de la semana de Navidad a Año Nuevo, cuando la llegada de turistas está en su punto más alto.

Magic Kingdom es el parque temático más visitado del mundo y el más popular de los cuatro parques temáticos de Walt Disney World. Las reservas del parque temático Magic Kingdom ya no están disponibles para la víspera de Navidad, el día de Navidad y la víspera de Año Nuevo en 2022.

Otras alzas de precios

Aquellos que quieran saltar entre parques el mismo día también verán que el precio del «parque saltador» varía según la fecha. A partir del 8 de diciembre, habrá algunas fechas en las que los saltadores del parque costarán $65, pero en otras fechas se verán precios más altos.

Los precios también subirán para los boletos de varios días, pero portavoz de Disney no proporcionó detalles específicos sobre los precios.

El boleto de $109 se aplica solo a Animal Kingdom y estará disponible en 20 días al año , en temporada baja. Estos boletos están disponibles principalmente entre semana a fines de agosto y septiembre.

Los nuevos precios de pases anuales

Desde el 8 de diciembre, los pases anuales también subirán de precio. De hecho, tres de lo cuatro pases que actualmente solo están disponibles para renovación, tendrán un aumento de precio de hasta US$ 100. El pase que mantendrá su precio de US$ 399 será el Disney Pixie Dust Pass.